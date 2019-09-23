兩岸文創論壇　助力台企轉型升級

中評社上海9月23日電（通訊員 常常）9月21日，2019兩岸（滬台）文創論壇暨產業對接會在上海海派藝術館舉辦，全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏，上海市政府台辦副主任李驍東，上海市文創辦副主任強熒，以及有關方面知名人士李崇章、連泰瑞等出席。2019兩岸（滬台）文創論壇暨產業對接會由上海市閔行區文化創意產業推進領導小組辦公室、閔行區政府台辦、七寶鎮政府、上海市台灣同胞投資企業協會共同主辦。



兩岸優質文創業者齊聚一堂，透過企業分享轉型升級案例、項目路演、產品展示、專業採購對接等方式，為文創業者和需求單位搭建了直接對話的合作平台，協助文創業者獲得商業支持，往產業化、商業化發展。



李政宏表示，文化創意為老化的品牌注入新的活力，找到新的動力。台灣文創產業精細、產品生活化，對接大陸市場前景無量。希望本次文創論壇的舉辦能不斷啟發新的思路，延伸出新的發展空間，為台灣優秀文創工作者搭建施展才能的舞台。



李驍東表示，滬台文創交流活躍頻繁，能充分體現兩岸人民交流的實質成果。期待文創力量能創造產業成果，不斷迸發出新的活力。兩岸青年同根同源，台灣青年要找准定位，與大陸青年一起，優勢互補。上海台辦將繼續支持市台協做好台資企業服務工作，鼓勵和支持兩岸青年通過文創產業深度融合、廣泛交流，主動融入上海“五個中心”建設，共圓中華民族偉大復興夢。



強熒表示，閔行文創產業集聚特征越發明顯。文化是內涵和元素，重點在產業。市文創辦將會同有關部門和單位，鼓勵兩岸青年加強產業領域交流互動，通過借鑒台灣文創業的先進經驗，延展拓寬“創新、創業”通道，為兩岸青年打造更美好的圓夢。



李政宏、李驍東、等強熒等共同撒下分別代表著文化，創意與產業的紅花藍三原色流沙，宣布2019年兩岸（滬台）文創論壇暨產業對接會開幕。

