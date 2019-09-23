民調：俄羅斯人為買房可以推遲生育

中評社香港9月23日電／據俄羅斯免費廣告網站Avito新聞處向衛星通訊社表示，一項調查結果顯示，大多數俄羅斯人願意為了買房而放棄娛樂、美容和旅遊並節約食品消費，而有近半數受調查的青年人在考慮推遲幾年生育。



該新聞處指出：“其中有78%的被調查者儘管房價在上漲仍打算在近5年內買房。”最具買房意原的是25到35歲這一年齡段的人，佔82%。56歲及以上年齡段的人群中有71%的人打算在未來5年內買房。25歲以下的青年人中，64%的受訪者有這種計劃。



該新聞處還表示：“有意思的是，女性比男性更渴望擁有不動產。全俄羅斯範圍內接受調查的女性中有80%的人打算在未來5年內買房，與此同時，男性只有76%。”



該新聞處相關人員還說，55%受訪者為了買房願意接受一些不無關緊要的限制。另有28%的人指出，他們可以大大限制其它花費。而9%的俄羅斯人完全不願意接受這類限制，還有8%的人表示難以回答。



65%的受訪者願意節約看電量、喝咖啡等等娛樂開支，60%的俄羅斯人認為最不一定需要的花銷為美容。59%的人願意放棄旅遊。接受調查的25歲以下的青年中有44%的人為了買房願意推遲幾年生孩子，25-35歲年齡段的人群中願意這麼做的只佔19%，而36-55歲年齡段的人群中願意這麼做的佔11%。



此次調查由俄羅斯免費廣告網站Avito在9月份進行，有2千人目前在查詢不動產的人接受了調查。