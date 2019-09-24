王金平提議籌組民主大聯盟　陳幸富不以為然

無黨籍高雄市議員陳幸富。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月24日電（記者 蔣繼平）針對前“立法院長”王金平提議組“民主大聯盟”，新科無黨籍高雄市議員陳幸富表示，原則上，接受民眾連署才有民意的正當性，這樣才算符合第三勢力的精神，王已經錯過獨立參選的最好時機，若之後再跟親民黨合作參選，這跟無黨的精神背道而馳，缺乏民意基礎。



陳幸富，生於1972年，高雄人，也是原住民卡那卡那富族，本屆新科無黨籍高雄市議員，服務選區為第十三選區，包含那瑪夏區、甲仙區、杉林區等山地原住民。陳幸富是警專134期畢業，在警界服務年資28年，曾在保一總隊、新北市警局板橋分局、高雄市警局仁武分局及保大等單位服務。



陳幸富指出，外界對於所謂籌組第三勢力，各方所抱持的想像大不相同，第一是認為背後覬覦的是“總統”大位，第二個則是著眼於搶攻“國會”席次，希望成為關鍵少數，可以在藍綠之間左右大局。由於王金平曾說參選到底，也讓外界產生更多想像空間。



陳幸富表示，自從鴻海創辦人郭台銘退出連署登記後，明年大選情勢，藍綠已經各自歸隊了，距離1月11日只剩下110天，若要再籌組“民主大聯盟”，號召第三勢力，整合爭取不分區席次，時間上不僅十分倉促，而且現在時機點也相對慢了許多。



陳幸富表示，另外登記獨立參選連署期限已經過了，接下來只剩下政黨提名手段，若王要去參選，為了取得門票，國民黨泱泱大黨不可能換人，時代力量也不可能跟王合作，那剩下比較有可能的方法，就是來跟親名黨合作，但是這也會跟組成大聯盟的精神也會背道而馳。



陳幸富解釋，因為依照一般民眾感覺，親民黨也是屬於大泛藍之一，時代力量則是偏綠的系統，都還是藍綠的光譜裡面，所以在原則上，一定要接受民眾連署才有正當性，這樣才算符合第三勢力無黨的精神，也才會有民意的基礎。



陳幸富指出，如果要籌組第三勢力，把小黨組成大聯盟，一定要找到大家的共同目標，告訴明確的方向，來為全民爭取福祉，這樣才有合作整合的空間，如果沒有很積極的接觸，很清楚的做法，爭取認同很難，趕鴨子上架也不好。



陳幸富表示，老實說，地方上並沒有接受到王很強烈的資訊，因此大家也都還在觀望中，反正人民都有登記參選的權利，反正就是給予祝福，需不需要退黨的話，這就得看王的個人生涯規劃跟選擇。



地方會挺王嗎？陳幸富認為，王從政這麼久，當然有一定實力，檯面上會不會站出來挺王，就不清楚了，因為很多王的人脈都在國民黨這一塊，幾乎都是黨籍民意代表，這樣願意跳出來王的機率就比較少一點。