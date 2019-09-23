日本政府多次未能探測到朝鮮導彈

中評社香港9月23日電／共同社22日獲悉，關於朝鮮5月以來反復發射的新型短程導彈，日本政府多次未能探測到發射後的軌道。多名相關人士透露了此事。其中也包含有可能把日本納入射程的導彈。可能是由於高度較低及軌道不規則而未能捕捉到。日本政府分析稱，朝鮮正在力爭突破現有的導彈防禦網，對其技術開發的進步抱有強烈危機感。



據分析韓國軍方成功探測到導彈。對於日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）廢棄會給日本安全保障造成影響的擔憂或將擴散。如果不能盡快探知，不僅攔截將變得困難，防備中彈的疏散警報和防止受害擴大的應對也會陷於被動。



據相關人士透露，朝鮮5月至9月共10天裡發射的飛行物與以前的形狀和性能不同。幾乎都在比通常要低的60公里以下高度飛行，出現了日本海一側負責警戒的海上自衛隊宙斯盾艦及在日本部署的航空自衛隊雷達未能探知的情況。由於探測受到與發射地點及軌道間距離的影響，韓方更易捕捉。



據防衛省和韓軍透露，上述期間發射的有：（1）新型短程彈道導彈KN23，（2）與美國戰術地對地導彈（ATACMS）相似的新型導彈，（3）多聯裝火箭炮等。



其中酷似俄羅斯制高性能彈道導彈的KN23有可能到達日本。它以不規則的軌道而知名，包括在此次未能捕捉到的情況中。



日本警惕朝鮮今後進一步推進技術開發。正在探討如何應對，包括為覆蓋低高度區域而運用多艘宙斯盾艦，以及加緊強化雷達功能等。



聯合國安理會決議禁止朝鮮發射彈道導彈，但美國總統特朗普表示，如果是短程導彈就不視為問題。