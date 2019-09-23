羅智強：會連署呂秀蓮　但票投韓國瑜

左起，呂秀蓮、葛永光及羅智強。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）馬系色彩濃厚的中國國民黨台北市議員羅智強下午出席呂秀蓮召開的“藍綠對談斷交海嘯，如何因應”記者會，被問到會不會連署呂秀蓮參選2020，羅馬上說，“我用行動連署，話就不用多說”，但羅又說“我票仍投會給韓國瑜，但是我會連署呂秀蓮”。一旁的“救國團”主任葛永光也說，他會連署。



呂秀蓮登記連署參選2020，她下午也舉行“藍綠對談斷交海嘯，如何因應”，邀請藍綠人士，包括扁執政時“國安會”副秘書長張旭成、喜樂島聯盟副主席施正鋒、台大“國家發展研究所”教授、“救國團”主任葛永光、前“總統府”副秘書長羅智強。



羅智強受訪說，他剛來是沒有想到連署這件事情，“但因為大家問，我就覺得有何不可”，他非常敬佩呂秀蓮很多講真話，像是“卡管事件”呂就站出來，還受到盟友批評，公投“神主牌”現在也只有呂秀蓮還關心，但是有政黨關係，他投票不可能投給呂，但是敬佩呂說真話，幫助她進到“總統”選舉的局裡面。



至於藍營有人幫呂連署，動機是希望影響蔡英文選情？呂秀蓮說，連署只是證明她有沒有資格，任何力量都歡迎。現在是因為法律制度這麼規定，要這樣攻擊她，不是她定的制度。就像初選是全民調，不是黨員投票，那不是她規定的，不能說別人連署就是不懷好意，她就是要突破創新，打破藍綠、超越統獨，做選民做更好選擇。



媒體現場也問到羅智強願意幫呂秀蓮連署嗎？呂秀蓮感謝媒體，謝謝你們幫忙開口，她已經把連署信擺在大家面前。



葛永光也說，過去三年蔡英文執政造成台灣內部分裂，台灣這樣下去很危險，她連署支持呂秀蓮參選，如果最後民調領先，她樂於投給呂一票。