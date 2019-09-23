蔡公開論文原件　呂秀蓮：她處事要更明快

呂秀蓮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）“總統府”今天公布蔡英文的博士論文原始文件，府發言人黃重諺說，為了鼓勵國際貿易法領域研究，蔡已決定要授權“國家圖書館”讓她的博士論文公開閱覽。對此，呂秀蓮回應表示，如果好話可以聽進去那很好。但是今天拿出來，為什麼不是上個月拿出來，未來要因應很多變局，蔡處事應該要明快一點，



呂秀蓮日前曾提及希望蔡英文把博士論文拿出來讓大家聞香一下，呂今天召開記者會談斷交問題，被問到府的動作，她表示，她當時是善意提醒。如果現在拿出來可以經得起檢驗那很好，“但可能還是很多人會檢驗她”。



呂秀蓮登記連署參選2020，她下午也舉行“藍綠對談斷交海嘯，如何因應”，邀請藍綠人士，包括扁執政時“國安會”副秘書長張旭成、喜樂島聯盟副主席施正鋒、台大“國家發展研究所”教授、“救國團”主任葛永光、前“總統府”副秘書長、台北市議員羅智強。



對於呂秀蓮登記連署參選2020，陳水扁提到呂不該參選，這樣會讓中國國民黨韓國瑜當選後把他關回去。呂秀蓮說，每個人都有言論自由，她都要尊重，且分為自由人的言論自由，與不自由人的自由言論。



她說，“我非常了解陳水扁”，扁第一時間必須要讓蔡知道呂某某的參選，不是他鼓勵，這個意思達到就好了。