國慶新聞中心開啟 中評社將全程報道盛會

中評社派出六位記者參與此次盛會的報道。（中評社 林艶攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）慶祝新中國成立70周年活動新聞中心9月23日正式開放，中外媒體記者紛紛抵達梅地亞新聞中心領取採訪記者證和媒體包，中評社特別派出了六位記者參與此次慶祝盛會的報道。



此次慶祝活動主要包括：隆重舉行慶祝大會、閱兵式和群眾遊行；舉辦首都國慶聯歡活動；頒授國家勛章和國家榮譽稱號；舉行向人民英雄敬獻花籃儀式；舉辦國慶招待會；舉辦國慶文藝晚會；舉辦慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展；頒發“慶祝中華人民共和國成立70周年”紀念章；製作播出大型文獻專題片；發行紀念郵票和紀念幣等。



據悉，新聞中心還將在國慶前夕舉行一系列的採訪活動，包括新聞發布會和專題集體採訪、外出參觀採訪活動等。除了國慶閱兵、遊行和晚會的採訪以外，新聞中心為媒體記者組織的採訪活動可謂豐富多彩。目前已發布的採訪活動就有“共赴冬奧之約”的參觀採訪、“走進國粹京劇”、“感受5G前沿科技”、赴河北唐山參觀採訪等活動。這些活動既能讓中外媒體記者感受到中華傳統文化的國粹精髓，同時也能感受到新中國70年來的發展變化。為了方便中外記者了解新聞中心各項服務內容和相關信息，新聞中心還開設了微信公眾號，並首次開設新浪微博賬號和今日頭條號。



中評社記者在新聞中心看到，大紅背景喜慶的70周年新聞發布廳已準備就緒，工作人員正在調試麥克風聲音和直播設備。同時，新聞中心還設置了廣播電視信號服務室，新聞圖片室，網絡、通訊服務區，記者工作區，融媒體體驗室，醫療服務室等功能區。為了讓媒體記者可以更好地展開報道工作，新聞中心實現了5G網絡全覆蓋。當然，最吸引媒體記者眼球的莫過於首次在新聞中心設立的融媒體體驗室，為記者提供5G條件下高品質、強互動、智能化的融媒體體驗服務。此外，新聞中心還設有記者茶歇處，提供免費咖啡、茶點服務。



伴隨著新聞中心的開啟，一場無硝煙的新聞採訪大戰也就正式地拉開了序幕，中評社前線六位記者將全面、客觀、及時地為廣大讀者帶來最新的慶祝70周年活動報道，敬請大家鎖定中評網慶祝70周年活動報道新聞專頁。

