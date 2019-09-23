張旭成爆扁政府外交秘辛　3千萬美金買巴紐

張旭成。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮下午舉行“藍綠對談斷交海嘯，如何因應”記者會，前“國安會”副秘書長張旭成也爆料陳水扁執政時，為了跟太平洋國家巴布亞紐幾內亞建交，“花錢買‘邦交’國”。陳水扁跟前“外交部長”黃志芳說要用3千萬美金買巴紐，他當時非常反對。



呂秀蓮登記連署參選2020，下午舉行“藍綠對談斷交海嘯，如何因應”記者會，與會者包括扁執政時“國安會”副秘書長張旭成、喜樂島聯盟副主席施正鋒、台大“國家發展研究所”教授、“救國團”主任葛永光、前“總統府”副秘書長羅智強。



張旭成說，美國如果可以與台灣建立正常外交關係，其他小國也都會跟台灣建立正常關係，“美國對台灣並沒有做該做的事情”。他想問“外交部長”至今都不能到華府去洽公，美國這麼簡單的事情都不能做，怎麼維護台灣與‘邦交’國關係”，如果美國想要印太戰略存在，應該跟台灣建立正常關係。



張旭成曾任扁朝“國安會”副秘書長。1999年國民黨執政時巴布亞幾內亞曾和“中華民國”建立，但“邦交”關係僅維持16天。



張旭成說，過去“國安會”曾經討論是不是要買“邦交”國，但是陳水扁跟當時“外交部長”黃志芳說要用3千萬美金要買巴紐，他非常反對。“邦交”國必須對台灣有實質經貿幫助，如果沒幫助還要花錢買非常笨。