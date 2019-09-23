綠黨王浩宇：民進黨中部以北選情狀況不好

王浩宇。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月23日電（記者 黃文杰）連任兩屆綠黨桃園市議員王浩宇接受中評社訪問表示，民進黨蔡英文選情持續領先國民黨2020參選人韓國瑜，看起來應該可以過關，但是民進黨“立委”選情與政黨票，特別是台灣中部以北選情，狀況都不是很好，如果台灣民眾黨提名“立委”參選人，又搶了年輕選票，民進黨“國會”席次恐怕更慘。



另外，對於媒體報導，綠黨的王浩宇在臉書透露，將擔任民進黨蔡英文桃園市競選總部副總幹事，王浩宇上午在桃園市議會受訪，倒是否認要接這個職務。



中評社問，柯文哲創立台灣民眾黨並擔任黨主席，接著公布第一批區域“立委”參選人名單，在鴻海創辦人郭台銘不參與2020連署，柯動向受矚目，是否威脅民進黨選情？



王浩宇分析，蔡英文的選情，應該可以過關，自從柯文哲組政黨之後，聲勢就開始“消風”，柯與民眾黨不會成為民進黨蔡英文連任的變數。



被問到，在郭台銘不選2020，可能上演藍綠對決，但是民調顯示，蔡英文對上韓國瑜，蔡獲得45%支持度，韓則是33%，兩人差距達12個百分點；另外，若呂秀蓮和時代力量“立委”黃國昌參戰，蔡仍領先韓有8個百分點。



王浩宇說，郭台銘退選，郭粉也沒有回到韓陣營，郭粉跟韓粉的整合度是很差，才看到蔡領先韓12個百分點，討厭韓國瑜的人數不少，“討厭韓國瑜”大於“討厭蔡英文”。



他提醒民進黨，現在民進黨的區域“立委”與政黨票，狀況都不是很好。中部以北都看起來蠻差的，這需要好好整合，如果台灣民眾黨繼續拿的是年輕的選票，對民進黨相對不利，可能害民進黨少掉席次“立委”。



怎樣看小黨組成大聯盟？包括時代力量、社民黨、綠黨與台灣基進黨等“偏綠”第三勢力小黨，都面臨與民進黨的競合挑戰。



王浩宇說，綠黨一直跟台灣灣基進黨做協調，希望能夠整合，綠黨與基進黨可能採取共同推出不分區“立委”參選人的策略。



被問到綠黨會挺呂秀蓮選2020嗎？



“不可能，除非是鄭文燦公開支持呂秀蓮”，他說。