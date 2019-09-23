府方秀蔡英文論文A4原稿　證明有論文

左起，府發言人黃重諺、張惇涵與律師團代表黃帝穎。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月23日電（記者 洪德諭）蔡英文博士學位與論文風波持續延燒，“總統府”23日大動作召開記者會，拿出一疊老舊的A4論文原稿，並非裝訂好的博士論文。“總統府”發言人張惇涵解釋，英國倫敦政經學院論文紙本遺失的責任不在學生，但大英圖書館論文檢索系統查得到論文紀錄，與美國北卡羅來納大學經濟學系台裔教授林環牆的調查報告提到，論文曾由Senate House圖書館送至IALS，顯示論文曾存在。



對於蔡英文的論文，外界陸陸續續提出包括圖書館裡先前沒有論文、論文為何缺6頁、沒有口試委員簽名、論文為何有格式不一、手寫修改影印的痕跡等問題。對於這些質疑，“總統府”在今日的記者會上，由發言人黃重諺、張惇涵與律師團代表黃帝穎親上火線一一說明，還拿出厚度應有10公分的A4原稿，由府方人員戴上白色手套，向媒體翻閱展示。黃重諺說，原稿沒有裝訂，因為當年只能用影印的，35來年，經過多次翻印。



原稿可看出有塗改過的痕跡。但府方沒有秀出，1984年裝訂成冊的博士論文。



針對為何之前LSE圖書館沒有蔡英文論文，2019年6月28日才補交論文？張惇涵表示，論文紙本的遺失，責任不在學生，但大英圖書館的論文檢索系統中，查得到這本論文的紀錄，證明了“論文曾經存在於圖書館”，同時林環牆報告中也提到，校方已經清楚說明，曾有通訊紀錄顯示過去某時點論文曾由Senate House圖書館送至IALS，顯示論文曾存在。



為何缺6頁？張惇涵指出，是因為翻印有疏漏，相關查找可以看到完整頁次，今天也提供給媒體看。會授權台灣“國家”圖書館大家都能看得到。至於為何沒有口述委員簽名？張惇涵則說，口試委員的簽名是否需要附在論文上，全世界沒有一致的做法，查閱1980年代英國的博士論文，很多同樣沒有口試委員簽名。



在格式不一、手寫修改影印的痕跡方面，張惇涵說明，36年前論文是靠打字機非電腦，靠打字機一頁一頁打，一頁一頁設定，有設定就有對齊，沒有設定就沒有對齊；出現手寫修改，則是當年沒有WORD無法儲存修改，當年口試委員當場通過論文，並沒有要求修改內容，所以只用手寫修改錯字，這並不影響論文完整性。