剩15個邦交國　呂秀蓮：中美角力台灣遭殃

呂秀蓮召開“藍綠對談斷交海嘯，如何因應”記者會，藍綠陣營各坐一邊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮下午召開“藍綠對談斷交海嘯，如何因應”記者會，她表示，現在全世界200個國家就剩下15個國家承認“中華民國”，且有3個國家的人口數只有1萬到2萬之間，美中角力台灣遭殃。



呂秀蓮登記連署參選2020，她下午舉行“藍綠對談斷交海嘯，如何因應”記者會，出席者包括扁執政時“國安會”副秘書長張旭成、喜樂島聯盟副主席施正鋒、台大國家發展研究所教授、“救國團”主任葛永光、前“總統府”副秘書長、台北市議員羅智強。



呂秀蓮表示，中共提出一帶一路準備用柔性方式征服全世界，美國突然驚醒了，了解布局亞太戰略甚至印度洋的重要性。蔡英文每次都說外交成果豐碩，這是自我感覺良好，索羅門群島斷交前，雖然有警惕但是非常荒謬，索還派人來，但回頭就斷交，國格受重傷。



施正鋒則不滿獨派說，蔡英文說維持現狀，但什麼是維持現狀？蔡英文第一任做得很爛，但是獨派還是站出來被摸頭，“台獨”聯盟是歷史罪人，他當過獨盟秘書長，他感覺非常羞愧，怎麼會甘願當蔡英文馬前卒，那怎麼不加入民進黨派呢？



葛永光表示，3年之內斷了7個邦交國，這個禮拜就斷了2個邦交國，這是令人訝異的政績，但卻要2300萬人承擔這個苦難。



羅智強指出，台灣多數民眾面對國家困境應該要超越藍綠對話，蔡英文維持現狀承諾還在嗎？維持現狀可以是馬英九執政成果，陳水扁執政8年斷交9個邦交國，建交3個，總共斷了6個；馬英九斷了1個邦交國，建交0個；蔡英文斷了7個邦交國，建交0個。事實上不只邦交國數量產生變化，參加國際組織也越來越困難，世界衛生大會以及國際民航組織都是馬英九執政時期重返的，蔡有保持馬英九執政維持現狀嗎？看起來沒有。



呂秀蓮，這兩年中國要擴充主導權，從第一島鏈到第二、第三島鏈，而我們邦交國國家有不少在第二、第三島鏈。如果有機會領導台灣，她會誠懇繼續推動藍綠對話、藍綠融合，她會召開國是會議對於敏感議題台灣跟中國正常化的問題，有非常理性對話，以及現實面的評估。

