王金平證實向親民黨爭取大選門票　橘：未定

王金平接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月23日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平今天下午受訪時被問到是否有向親民黨爭取2020大選門票時，王金平表示可以這麼解讀，否則要怎麼去達到參選的結果？



但親民黨秘書長兼黨團總召李鴻鈞、黨團主任張碩文都透過電話受表示，只知道王金平與親民黨主席宋楚瑜之間有共同的朋友在穿梭，但宋王兩人至今沒見面，合作也沒定案。



王金平今天下午會見第57屆十大傑出青年前，做上述疑問。李鴻鈞與張碩文則是在王金平受訪後，分別以電話回應媒體提問。



李鴻鈞表示，只知道宋、王之間有人在穿梭，因為沒有跟他講，所以不知道談的內容是什麼，宋至今確實也尚未與王見面。



張碩文表示，王金平是很值得尊重的長輩，王在這些人選裡，對行政立法的“眉角”也最清楚，王也深知基層脈動，宋、王之間有共同的好友約時間，希望宋王見面談，雖然大家有默契，但宋一直在勤跑基層，所以兩人尚未見面，也沒談到問題，不過親民黨的基層大都比較希望宋能再親自上陣，有關親民黨的參選事宜，會在10月內部開會討論。



至於台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲是否也有連繫宋楚瑜？張碩文說，柯透過台北市議員林國成約見面但沒約成，因為宋太忙了。



媒體下午三度詢問王金平是否考慮去爭取親民黨這張票，王金平說，這個每個人都可以想得到，所以還有待努力。

