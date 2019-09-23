中評現場：府工作人員戴白手套翻蔡論文原稿

府方23日召開記者會，在會中秀出論文原始文件。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月23日電（記者 洪德諭）面對蔡英文英國倫敦政經學院博士學位與論文風波持續延燒，“總統府”23日大動作召開記者會回擊，會中秀出論文原稿，吸引媒體爭相拍照，府方人員小心翼翼帶白手套小心翻閱，深怕損毀。



針對蔡英文的博士論文風波，獨派最近持續猛攻，蔡已控告三名質疑她並無博士學位的學者。其中，美國北卡羅來納大學（UNC Charlotte）經濟學系台裔教授Hwan C. Lin（林環牆）針對“論文門”事件赴倫敦政經學院圖書館閱讀了蔡英文今年6月才提交的博士論文，寫出長達50頁的“獨立調查報告”。蔡也提告台灣大學法律系榮譽教授賀德芬、前台灣大學新聞研究所教授彭文正。



此外陳水扁、呂秀蓮等人也曾要求蔡英文公開博士論文，府方23日召開記者會，拿出了論文原稿向媒體展示，企圖破除外界的傳言。



這份論文原稿，放在記者會講的正中央，吸引媒體的目光。放在盒子裡的A4文件，厚度應超過10公分，會後則由府方人員向媒體展示，展示時則是帶上白色手套小心翻閱，並未讓媒體翻閱。



現場觀察，這份稿件確如同外界所言出現用類似立可白塗改的痕跡，對此府方發言人張惇涵解釋，36年當時是用打字機寫，若是修正單字，整份重打相當費時，所以只用手寫改錯字，並不影響論文完整性。



另外，除了原始論文外，“總統府”也在PTT放上1984年3月14日由倫敦大學寄發的正式博士學位證書檔案，另也放上申請補發的證書。