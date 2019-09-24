中評鏡頭：重陽節　86歲阿媽寫生命繪本

86歲阿媽陳金桃，自己製作生命故事書，封面是年輕照片，鄭文燦看完驚呼。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月24日電（記者 黃文杰）民進黨桃園市長鄭文燦今天下午出席樂活重陽季系列活動，對於86歲的陳金桃阿媽，自己動手繪畫，寫出自己的精彩故事，給予高度肯定，他還看到阿媽年輕時代照片，驚呼“腰瘦水”（閩南語：實在美麗）。



“耆光異彩.傾訴古今展覽活動”是桃園市2019樂活重陽季系列活動之一，9月23日至27日於市府文化局一樓大廳，展出來自桃園13個行政區的長者精心製作的生命故事書。



鄭文燦跟老人一起看生命繪本，每本都很精彩，尤其大園區的陳金桃阿媽，高齡86歲，即使沒有辦法寫出動人文字，但透過鮮明的圖樣，把一生精彩故事都記錄下來，包括經歷台灣光復，看到國民政府接收台灣的現況，以及嫁給老公之後，丈夫就被派到金門經歷八二三砲戰，每天擔心永遠看不到老公，幸好平安回來。



社會局為了鼓勵老人家創作生命故事，採用“回憶治療”的方式，使用各種媒材創作的繪本，將自己生命中的經歷、故事或座右銘紀錄下來，進而肯定自我人生意義，創造健康正面的心情狀態。



鄭文燦表示，這樣的展覽不但可以使長者心靈得到療癒，也能讓觀賞者透過生命故事書發現長輩的生命智慧。