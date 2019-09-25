中評鏡頭：新中國70華誕紀念品火爆售賣中

1949年10月1日人民日報的複製版（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月25日電（記者 郭至君 林艷）新中國即將迎來70歲的生日，在這大慶之年，中國郵政推出了國慶紀念封、紀念郵票、紀念幣、紀念章等多種多樣的紀念性產品，受到廣大市民的歡迎。中評社記者在新聞中心運行第一天就來到位於這裡的中國郵政臨時銷售點，詢問紀念封賣出的情況，銷售人員告訴記者，早在一個多月前，就有人開始預訂加蓋10月1日郵政日戳的紀念封，中評社記者想在新聞中心預訂時才發現，有數量限制的紀念封一早已被預訂完，可見國慶70周年的相關紀念品都非常受歡迎。



此外，9月11日開始預約的國慶幣的搶手程度也超出了許多人的預期。國慶幣全國發行總量1.5億枚，一次預約，兩次兌換。據央行官網9月16日公布的數據，國慶幣第一批預約率高達100%，第二批預約率也達到99.7%，創下近年來紀念鈔幣預約率最高紀錄。北京市兩批810萬枚國慶幣已經全部約完，且在預約首日就約出809萬枚。



另外，中國郵政定於2019年10月1日發行《中華人民共和國成立七十周年》紀念郵票1套5枚，小型張1枚。郵票設計採用壁畫的構圖特點和連票的設計形式，既莊重大方，又風格清新。



郵票第一圖畫面運用城市建設、高鐵、航空航天、通信和互聯網、智能裝備製造等元素，配以勞動者的形象，表現了“經濟持續健康發展”的主題。第二圖畫面運用人民大會堂、法律文本等元素，配以人大代表、政協委員等形象，表現推進社會主義民主政治制度化、規範化、程序化，體現了“社會主義民主政治推進”的內涵。第三圖畫面以國家博物館、國家大劇院、國家體育場等公共文化設施，配以舞蹈演員、運動員等形象，展現“文化繁榮興盛”的概念。



第四圖畫面運用代表教育、醫療、社會保障的元素，配以少年兒童等形象，表現人民的獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續，突出“人民生活不斷改善”的主題。第五圖畫面內容為青山綠水、一望無垠的廣袤森林等元素，配以植樹的母子形象，表現了寧靜、和諧、美麗的自然環境，烘托了“建設美麗中國”的主題。小型張郵票圖案為襯以牡丹花圖案的數字“70”以及揚帆起航的巨輪，邊飾圖案則以各族人民載歌載舞的歡慶畫面，表現“祝福祖國”華誕的寓意。

