中評鏡頭：國慶新聞中心首設融媒體體驗室

首設融媒體體驗室（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 郭至君 林艶）從排字印刷到語音輸入及時轉文字，中國的媒體技術也在日新月異地發展著。昨日，中評社記者來到慶祝新中國成立70周年活動新聞中心時看到，這裡首次專門開設了融媒體體驗室，這是國家大型慶典活動新聞中心首次開設融媒體體驗室。



體驗室位於北京梅地亞中心一層大廳，占地200多平方米，提供5G條件下高品質、多互動、智能化的融媒體全新體驗服務。在融媒體體驗室，記者發現，4k大屏可以帶領體驗者“暢游”中國大好河山合影留念，並用《人民日報》號外為中國點個贊；還可以通過“央視新聞”客戶端獲取慶祝新中國成立70周年專屬網絡觀禮券，通過MR系列產品《“築”福》360度體驗新中國7項標誌性工程；記者還可嘗試操作易學好用的新華社時政動漫短視頻自動生產系統，現場完成自己的創作；走進可視化“媒體博物館”，可觸控四面屏、電子閱報欄、“小融”機器人等，全媒體再現媒體融合歷程。



作為慶祝新中國成立70周年活動新聞中心的一項創新服務，融媒體體驗室邀請人民日報社、新華社、中央廣播電視總台入駐，為來採訪此次大慶的中外記者提供內容豐富、形式多樣、創意十足的融媒體產品體驗，生動展示新中國成立70周年偉大成就，立體呈現中國新聞事業推進媒體深度融合最新成果，多維度、多形態為新中國70周年華誕慶生。基於5G網絡傳輸的4K、8K超高清電視畫面，將電視的視覺呈現能力提升到新境界；AI合成主播自動生產系統、媒體大腦、現場雲等，實現新聞生產自動化智能化、新聞分發定制化精准化。在融媒體體驗室，中外記者可以以“媒”會友，體驗媒體行業最新技術，交流媒體融合前沿成果。