高雄綠議員想以備詢時間卡韓　殃及黃偉哲

台南市議會召開程序委員會。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月23日電（記者 趙家麟）中國國民黨高雄市長韓國瑜在議會備詢須準時6時30分下班，被民進黨批評是“護航”、“涼缺”，結果這個批韓效應卻殃及民進黨台南市黃偉哲，讓黃在議會備詢時間將多待半天。



高雄市議會日前決議市長施政報告與質詢等議程，均最晚在下午6時30分結束，這項決定引來民進黨團痛批是在“護航”韓國瑜，民進黨“行政院副院長”陳其邁更說“時間到了就下班，哪有這種涼缺？”



台南市議會23日召開第2次定期會程序委員會，國民黨團書記長蔡育輝就為韓在高雄被綠營打壓抱不平。他說，看到綠營如此對待韓後“我立刻做深刻反省”，民進黨台南市長黃偉哲備詢下班時間也應該“比照辦理”。



蔡育輝說，民進黨前台南市長賴清德任內到現任市長黃偉哲，在議會進行市政總報告及備詢，最多是在下午1時多就結束走人。“依照陳其邁的標準，前2屆市議員及前市長賴清德、現任市長黃偉哲都是‘涼缺’、實在太涼了，顯見台南市議員都應深刻檢討”。



據查，台南市議會規定的會議結束時間是下午5時30分，但實際的運作，市長只要結束質詢就可提前走人。蔡育輝提出比照高雄的做法，形同讓備詢的市長黃偉哲要在議會多待半天備詢，程序委員之一的民進黨市議員林宜瑾表達反對，強調台南市議會有自己的運作議程規定，不必管其他縣市做法。



後來，無黨市議員杜素吟提出折衷方案，認為雖然排定議程是下午5時30分結束，但只要沒有議員要求質詢，備詢的市長黃偉哲即可走人。



蔡育輝表示，綠營在高雄市議會藉故“卡韓”，但台南市議會不需要“卡黃”，最後程序委員會決議仍維持下午5時30分結束的時間，黃偉哲備詢最晚待到下午5時30分才能“下班”，雖然黃待在議會的時間可能會多出半天，但還是比韓國瑜提前了1小時。