葉選平遺體在廣州火化

中評社北京9月23日電／新華社報道，中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，我國經濟建設戰線的傑出領導人，中國人民政治協商會議第七屆、八屆、九屆全國委員會副主席葉選平同志的遺體，23日在廣東廣州市殯儀館火化。



葉選平同志因病于2019年9月17日12時50分在廣東逝世，享年95歲。



葉選平同志病重期間和逝世後，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、江澤民、胡錦濤等同志，前往醫院看望或通過各種形式對葉選平同志逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。



受中共中央委託，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋等23日專程前往廣州市殯儀館為葉選平同志送別，並慰問其親屬。



23日上午，廣州市殯儀館莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅“沉痛悼念葉選平同志”，橫幅下方是葉選平同志的遺像。葉選平同志的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。



上午9時許，汪洋等在哀樂聲中緩步來到葉選平同志的遺體前肅立默哀，向葉選平同志的遺體三鞠躬，並與葉選平同志親屬一一握手，轉達習近平總書記等中央領導同志對葉選平同志親屬的深切慰問。



中央和國家機關有關部門和廣東省負責同志，葉選平同志生前友好和家鄉代表也前往送別。