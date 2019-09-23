周守訓談郭台銘　未來將設智庫與政經塾

郭台銘、柯文哲、王金平第一次對談的合照。（照片：周守訓臉書） 中評社台北9月23日電／鴻海創辦人郭台銘顧問、中國國民黨前“立委”周守訓22日接受專訪時表示，郭台銘目前是政策取向、念茲在茲的是有利於“國家”的政策，因此在宣布不參與2020連署後，要成立智庫與政經塾。智庫是負責幫郭董擬定政策，比如，0到6歲“國家”養牽涉到“主計總處”的預算編列，且請到“教育部”幼教司的專家幫忙。至於“政經塾”，郭董特別關心年輕人，這是用來培養政治經濟年輕人的學校。



周守訓在郭台銘退出2020連署參選後，18日在臉書發文寫道，不管他的決定如何，永遠支持我們的老大哥！Keep going Terry！周守訓



周守訓接受《台灣醒報》專訪指出，將來無論是誰來執行郭董智庫提出的這些政見，想必都是樂觀其成。



周守訓表示，他臉書上特別標誌的“0到6歲‘國家’幫忙養”、“成立百億身障保險基金”、“台商資金回台免稅暨相關規範”、“工者有其屋智能新城鎮”、“大力拯救瀕破產勞保年金”等5項郭董競選期間提出的政見，是周認為“自己最喜歡的5項”，郭董自己想推行的“國家”政策當然不只這幾項，可能多達20、30項以上，皆由智庫的專家學者擬定。



所以高雄市長韓國瑜懇求與郭見面並不重要，能全盤接受郭董的政見，才是重點嗎？”周守訓回說，自然是的。



周守訓說，“現在回想幾個月下來對郭的觀察，從郭棄選的心路歷程來看，確實有跡可循。”大家的反應都是“惋惜！”但如今郭董已經雲淡風輕，以其他方式報效“國家”了。



至於，競選團隊會投入“立委”選舉嗎？周守訓笑說，“郭董不選了，大家就像放假了”，多數人可能轉往智庫或以個人意願為主。



對於，郭台銘是否如某些論點所言，被台北市長柯文哲利用、算計了？周守訓說，不認為郭董被柯文哲騙，“他們理念其實都滿合的。”現在郭柯王三方仍是友誼關係，常常見面，會互相支持。



而臉書上一張郭柯王3人同框比讚的照片，原來是在郭董家拍的。周守訓表示，那是郭董初選落敗、從日本散心回來後，“第一次3人對談的合照，剛好就被我用手機給拍下來了！”



臉書上與郭台銘前往沙特阿拉伯訪問的照片，周守訓說，他們前往阿國，郭是以“總統”參選人身份與官員談政策、政府相關的事，而因為過去他曾在“國會”多次任過外交委員會召委，較能給予意見。