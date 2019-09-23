蔡英文論文門6大疑點　府方QA說明

蔡英文論文和證書提出時程。(“總統府”提供) 中評社台北9月23日電／蔡英文“論文門”事件延燒，“總統府”今天針對外界最關切的六大疑點一次說清楚，強調蔡英文是在1981年3月提出研究計劃，1983年6月提交博士論文，10月完成博士論文口試，1984年1月倫大通知論文口試通過，2月寄發博士學位考試合格通知書，過程清清楚楚。



府方今天也公布一個闢謠的檔案，解答外界有關博士論文與博士學位的疑慮。



疑點一、為什麼之前校方圖書館裡沒有論文？



府方解釋，根據LSE提供的文件，博士論文提交、通過口試都有證明，後續行政程序必須按照規定辦理，學校才會頒發博士畢業証書。36年後發現論文紙本遺失，責任不在學生。大英圖書館的論文檢索系統中，查得到這 本論文的紀錄，證明了“論文曾經存在於圖 書館”。



疑點二、LSE圖書館為何有嚴格的閱覽規定？



府方強調，這是LSE圖書館的決定，並不是作者的要求 。完整論文將授權“國家”圖書館，開放大眾閱覽，在台灣就可以看得到。



疑點三、論文為何缺了6頁？也沒有口“試委”員簽名？



府方表示，36年來經多次翻印過程或有疏漏。完整論文將授權“國家”圖書館，開放大眾閱覽，在“國內”就可以看得到。 口“試委”員的簽名是否需要附在論文上，全世界沒有一致的做法。在LSE，口“試委”員並不需要在論文上簽名。查閱1980年代英國的博士論文，很多同樣沒有口“試委”員簽名。



疑點四、論文為何有格式不一、 手寫修改、 影印的痕跡？



府方指出，36年前寫論文，靠的是打字機而不是電腦。用現代的眼光看36年前的事，會得出錯誤的推論。論文寫作期間為1981年至1983年，當年是用打字機一頁一頁打，也是一頁一頁設定，有設定就有對齊，沒有設定就沒有對齊。



因為用打字機寫論文，如果只修正單字，整頁重打會非常費時。而當年口“試委”員當場通過論文，並沒有要求修改內容，所以只用手寫修改錯字，這並不影響論文完整性。今年六月下旬送去LSE的論文，是用影本再次影印，因此有痕跡。



疑點五、有關指導教授 Michael Elliott 的資格？



府方表示，指導教授Michael Elliott，是國際經貿領域是有專業地位的人，用google就會找到很多資料。他在美國著名大學也有任教，也指導過博士生。



他在LSE的身份是Lecturer of law，在英國的制度中，至少相當於美國的“助理教授 ”。依照英國學制的相關規定，Lecturer可以擔任博士生的指導教授。而學生紀錄卡的指導教授欄位也載明Michael Elliott就是 蔡英文的指導教授，亦代表學校認可。



疑點六、為何拿到博士速度奇快？



府方強調，蔡英文1980年入學，從擬定計劃、陸續撰寫、修改，到1983年6月完成提交博士論文、10月完成博士論文口試。花三年的時間完成論文，並沒有不合理之處。