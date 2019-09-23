香港工聯會舉辦酒會慶祝新中國成立70周年

中評社香港9月23日電／香港工會聯合會（簡稱工聯會）22日舉辦酒會熱烈慶祝新中國成立70周年。香港特區行政長官林鄭月娥、特區政府政務司司長張建宗等與700多名工會及地區代表，共祝祖國更強大、香港更美好。



酒會現場，在場人士揮動著手中的五星紅旗，高唱國歌以及歌曲《歌唱祖國》《團結就是力量》，為祖國加油，為香港加油。



林鄭月娥致辭時表示，國家在過去70年來，憑借全國人民團結一致、不畏艱辛，克服種種困難，取得了重大成就。特別是改革開放後，國家發展更為迅速。作為中國人，對國家的成就引以為傲。



香港中聯辦副主任陳冬致辭時表示，70年來，香港工聯會一直是祖國發展歷程的見證者、參與者和推動者。多年來，工聯會堅守創會初心，牢記愛國使命，秉持“以打工仔為中心”“與社會同步，與基層同心”的理念服務廣大市民。在近期發生的修例風波中，工聯會發揮了維護法治、反對暴力、促進社會穩定的中堅作用。



香港工聯會會長吳秋北表示，工聯會見證並參與了國家建設和香港發展。工聯會會徽上的五角星、山海和齒輪設計，象徵著工聯會、工人階級同祖國及香港的血肉相連。勞動者是國家建設、發展的實踐者，是民族復興、建設香港的重要力量。



香港工聯會理事長黃國健表示，工聯會長期以來堅持愛國愛港政治立場，為香港成功實踐“一國兩制”積極作為，工聯會始終堅定支持行政長官及特區政府依法施政。



香港工聯會於1948年成立，是一個職工工會聯合組織，目前共有252間工會，涵蓋行業廣泛，屬會會員人數超過42萬，是香港目前最大的勞工團體。



（來源：新華網）

