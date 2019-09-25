“回”老家浪街　感受鄉愁情懷和田園生活

浪街（中評社 海涵攝） 中評社蘭州9月25日電（記者 海涵）初次聽到“浪街”之名，大部分人大概都會暗自覺得好笑。畢竟，在如今的多元化社會裡，“浪”字被賦予了太多解讀。這條有著有趣名字的街也會有個有趣的靈魂吧？



浪街村位於蘭州市榆中縣的小康營鄉，距省城蘭州38公里，距榆中縣城4公里，村落東西狹長，西臨興隆山脈，北接東灣、鳳凰山生態園，南望有龕穀峽、唐家峽、徐家峽三個風景區。



浪街村承載著厚重的歷史。它是距今5000年前新時期時代紫家營彩陶遺址，是2000年前秦皇大將軍蒙恬斥逐匈奴的古戰場，是大唐盛世浪氏員外開街設市的古商貿中心。也由此可以知道，“浪街”的“浪”字代表著一個姓氏。



關於浪氏的傳說，現在的浪街人也說法不一。一種說法稱，在唐宋年間，浪街這個地方出了個姓浪的院外（古時有官宦身份的叫院外，無品無級的地方鄉紳叫員外），為官期間，他不僅自己出資為家鄉修建水利，興辦私塾學堂，資助貧弱者，而且還教育子孫後代，無論做什麼事情身兼何職，都要多為家鄉做善事，決不能做欺壓鄉民的事；另一種說法則表示，在唐宋年間，浪街出了個能持家守業且德高望重的地主鄉紳浪員外。他不欺民霸市，一直做善事，很受鄉民的尊敬與愛戴。不僅如此，他還常常教育鄉民要樂善好施，幫助弱小，帶領鄉民修建工施，並訓導鄉民，對關乎大家的事，要做到有力的出力有錢的出錢。無論是哪種說法，其中體現出的樂善好施的俠義之氣是一致的。



而如今的浪街可謂是社會主義新農村建設的典範。浪街以“勾起現代人的鄉愁情懷，體驗田園生活，鄉村度假旅遊，呼喚現代人的回家旅途”為載體，設計了三條記憶老街，分別是：一條特色小吃街，品味老家風味；一條民俗文化街，傳承農耕文化；一條鄉土購物風情街，不斷豐富鄉村旅遊內涵。浪街民俗旅遊特色小吃街聚集全國各地的美味，有北京的鹵煮，也有四川的烤串，還有廣東的肥腸粉，吃完浪街，就等於吃完了全國。



9月末的浪街並沒有太多的遊客，漫步在青磚鋪就的古樸典雅小巷，作坊鱗次櫛比，所見聞的，是十足的老家味道。浪街是一個充滿回味的村莊，這裡的建築鄰此接彼，屋檐高挑，錯落有致的仿古建築。除此之外，諾大的文化廣場，是村民的大舞台。

