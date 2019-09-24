蔡英文博士到從政歷程　府方簡報說明白

蔡英文攻讀博士、擔任教職與選舉時間表。（照片：“總統府”提供） 中評社台北9月24日電（記者 洪德諭）針對蔡英文博士論文與學位爭議，“總統府”23日大動作召開記者會澄清，並向媒體展示蔡英文博士論文原稿一疊高約10公分未裝釘的泛黃A4影印紙。針對蔡英文的求學經歷，府方也整理出簡報檔，讓媒體與民眾一目了然。



針對蔡英文的求學歷程，根據府方說明，蔡英文在1980年10月前往LSE註冊入學，1981年3月提出研究計劃，1981年7月提出論文第一部分第一、二章初稿，1982年2月LSE核准晉升PhD學生（研究生成為研究生前必經的階段），1983年1月最終論文題目經委員會審查通過，1983年6月提交博士論文，1983年10月完成博士論文口試，1984年1月通知論文口試通過，1984年2月寄發博士學位考試合格證書。



畢業後，1984年蔡英文應聘政大教職，1984年12月8日政治大學呈報“教育部”，檢送蔡英文學位證明、博士論文進行副教授資格審查。選舉方面，蔡英文2010年參與新北市長選舉時，申請補發證書＋駐外代表處認證，2015年因有心人士攻擊學位真偽，故再次申請證書，2016年大選，因2010年新北市長選舉曾繳交過證書，依法不需再交。

