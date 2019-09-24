蔡英文博士學位爭議　府出示6個Q&A

針對蔡英文論文與學位的爭議，府方整理出6個Q&A。（照片：“總統府”提供） 中評社台北9月24日電（記者 洪德諭）針對蔡英文博士論文與學位爭議，“總統府”23日大動作召開記者會澄清，向媒體展示蔡英文論文原稿一疊高約10公分未裝釘的泛黃A4影印紙，對於蔡英文論文與學位的爭議，府方整理出6個Q&A，讓媒體與民眾了解。



第一，為什麼之前圖書館裡沒有論文？根據LSE提供的文件，博士論文提交、通過口試都有證明，後續行政程序必須按照規定辦理，學校才會頒發博士畢業証書。36年後發現論文紙本遺失，責任不在學生。大英圖書館的論文檢索系統中，查得到這本論文的紀錄，證明了“論文曾經存在於圖書館”。



第二，LSE圖書館為何有嚴格的閱覽規定？這是LSE圖書館的決定，並不是作者的要求。完整論文將授權“國家”圖書館，開放大眾閱覽，在“國內”就可以看得到。



第三，論文為何缺了六頁？也沒有口“試委”員簽名？36年來經多次翻印過程或有疏漏。完整論文將授權“國家”圖書館，開放大眾閱覽，在“國內”就可以看得到。口“試委”員的簽名是否需要附在論文上，全世界沒有一致的做法。在LSE，口“試委”員並不需要在論文上簽名。查閱1980年代英國的博士論文，很多同樣沒有口“試委”員簽名。



第四，論文為何有格式不一、手寫修改、影印的痕跡？36年前寫論文，靠的是打字機而不是電腦。用現代的眼光看36年前的事，會得出錯誤的推論。論文寫作期間為1981年至1983年，當年是用打字機一頁一頁打，也是一頁一頁設定，有設定就有對齊，沒有設定就沒有對齊。因為用打字機寫論文，如果只修正單字，整頁重打會非常費時。而當年口“試委”員當場通過論文，並沒有要求修改內容，所以只用手寫修改錯字，這並不影響論文完整性。今年六月下旬送去LSE的論文，是用影本再次影印，因此有痕跡。



第五，有關指導教授Michael Elliott的資格？指導教授Michael Elliott，是國際經貿領域是有專業地位的人，用google就會找到很多資料。他在美國著名大學也有任教，也指導過博士生。他在LSE的身份是Lecturer of law，在英國的制度中，至少相當於美國的“助理教授”。依照英國學制的相關規定，Lecturer可以擔任博士生的指導教授。而學生紀錄卡的指導教授欄位也載明Michael Elliott就是蔡英文的指導教授，亦代表學校認可。



第六，為何拿到博士速度奇快？蔡英文1980年入學，從擬定計劃、陸續撰寫、修改，到1983年6月完成提交博士論文、10月完成博士論文口試。花三年的時間完成論文，並沒有不合理之處。