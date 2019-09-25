王領軍大聯盟？李柏坊：第三勢力未成熟

李柏坊。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月25日電（記者 黃文杰）連任四屆、中國國民黨桃園市議員李柏坊接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平想成為第三勢力的代表人物，看得出來對於2020不死心。如果繼續走下去，會是怎樣？民眾不說，答案應該很清楚，因為第三勢力還沒到成熟階段，“三黨不過半”也會是口號。



李柏坊，第16、17屆桃園縣議員、桃園升格連任兩屆桃園市議員、國民黨大溪區黨部主任委員、大溪圳頂民防分隊分隊長、大嵙崁獅子會創會長、桃園市後備指揮部地區發展委員、大溪區李姓宗親會榮譽理事長等職務。



中評社問，鴻海創辦人郭台銘宣布不參與2020連署之後，藍軍分裂似乎解除警報，不過很多人還是對郭台銘寄予厚望，帶領台灣走出國際經濟困境，韓國瑜可以給選民信任嗎？



李柏坊舉台灣“中央銀行”9月5日公布8月底外匯存底，月增9.39億美元，來到4,681.69億美元的歷史新高，外匯存底目前全球排名第五，但是外匯存底增加，不代表台灣國際競爭力提昇，因為大陸台商陸續從大陸撤離，台商把大陸所賺的錢慢慢匯回來台灣，這些資金回來台灣，政府有沒有辦法導引正確投資，才是關鍵。



他提醒，現在執政的民進黨若能協助台商回來設廠，當然是好事。問題是，台灣沒有辦法參與TPP或RCEP等區域經濟組織，蔡政府推動新南向，結果沒有辦法簽署任何經濟貿易協議，貨品從台灣出口就被課重稅，台商回來當然沒有競爭力，台灣外匯存底創新高，根本也沒有用。



李柏坊說，相對於蔡英文，韓國瑜至少務實去面對這些問題，事實上，蔡英文執政三年半，讓外界看到真正走不出去，還有七個“邦交”國跟我們斷交。而標榜庶民“總統”的韓國瑜知道人民痛苦在哪裡，知道企業面臨的挑戰與困境，這就是庶民“總統”要承擔。



被問到，國民黨前主席朱立倫與鴻海創辦人郭台銘都擅長經濟議題，韓國瑜應該抓住朱立倫？還是抓住郭台銘呢？



李柏坊認為，應該這樣講，只要能夠協助台灣經濟起飛，或者真正瞭解台灣生態，能夠整合國際社會，這樣的財經人才，對韓國瑜才有幫助。



被問到，韓國瑜能夠帶領台灣走出經濟困境嗎？



李柏坊說，讓台灣走出去是目前最重要的事情，台灣能不能參與區域經濟組織、簽署貿易協議這才是關鍵。當然會面臨中國大陸的壓力，台灣跟中國大陸之間，最好像馬英九執政主張的“外交休兵”，就看誰能在兩岸關係做出自我克制。看來看去，還是國民黨重返執政最值得期待。



選民是否期待第三勢力嗎？



他說，藍綠兩個實體政黨都有基本盤，第三勢力不太可能有空間，“三黨不過半”只是口號，沒有辦法做到，若三黨真的不過半，政黨在“國會”還要時間協商。重點是，台灣經濟衰退，老百姓恐怕沒有耐心與時間等待，不管未來2020誰上任，老百姓要的是立刻上手，誰掌握“國會”多數，就能主導方向施政，會壓縮第三勢力。



前“立法院長”王金平，在郭台銘不選2020，柯文哲自己創立台灣民眾黨，王轉向爭取跟親民黨合作，是否有機會成為第三勢力的代表人物？



李柏坊認為，從王的立場來看，對於2020還是不死心，如果繼續走下去，會是怎樣？民眾不說，答案應該很清楚，到最後第三勢力還沒到成熟階段。