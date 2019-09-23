美退役中將抱怨俄羅斯在黑海行動

中評社香港9月23日電／美國陸軍駐歐洲前司令官、退役中將本·霍奇斯接受烏克蘭“今日”網站採訪時表示，俄羅斯的行動會阻礙北約國家和烏克蘭在黑海的演習，引發美國及其盟國關切。



衛星新聞據報道，霍奇斯表示，北約國家宣佈下一次演習的舉辦地點後，俄羅斯封鎖了通往這些水域的通道。 他說："我們宣佈演習地點後，他們直接封鎖了相關通道，對敖德薩實行了臨時封鎖。這並非偶然，因此，羅馬尼亞和我們的盟國非常擔心。"



霍奇斯不排除將來俄羅斯可能會封鎖黑海的某些地區，以確保其基礎設施（例如管道）的安全。 他解釋稱："當然這很有可能。我參加過一些討論，談到俄羅斯可能會因為"北溪"管道受威脅而封鎖立陶宛的克萊佩達。因此，我絕對相信，所有聰明的戰略思想家都認真考慮過這些情況，我們應當為此做好準備。"



今年7月，烏克蘭海軍司令部指責俄羅斯"敏捷"號護衛艦駛入北約和烏克蘭聯合演習"海風2019"（Sea Breeze-2019）的封閉區域。黑海艦隊隨後否認了這一消息，稱該艦跟蹤觀察北約部隊行動符合國際法。



俄羅斯預備役海軍上校、軍事專家瓦西里•丹德金在衛星通訊社廣播電台節目中對美退役中將的抱怨置評。



丹德金指出："俄方一切行動都在國際法框架內展開。黑海艦隊在開展的是計劃內演習，這些演習經常與烏克蘭及其盟友--美國和其北約奴僕國的軍演重合。俄羅斯通知他們將封鎖黑海艦隊的靶場射擊區域。美國軍演時也會通知我們。演習時這樣的協作通常發生在集群司令和艦隊司令層級上，他們互相通知對方。早在蘇聯時期就已開始這樣做了，現在仍然一樣。"



他認為，美退役中將的言論可以用其他話語解讀。



丹德金表示："我覺得，美國不喜歡烏克蘭近期對待俄羅斯的態度趨於理智。交換扣押人員和天然氣談判進展表現出了這種理智。這點引起了美國的不滿，所以我認為今後還將出現類似的言論。而黑海艦隊將按照俄羅斯國防部和武裝力量最高統帥要求的強度舉行演習。我們的黑海局勢目前處於可控狀態。"