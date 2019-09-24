蔡英文博士論文風波　府出示學生紀錄卡釋疑

蔡英文學生紀錄卡，府方針對疑義進行說明。（照片：“總統府”提供） 中評社台北9月24日電（記者 洪德諭）針對蔡英文博士論文與學位爭議，“總統府”23日大動作召開記者會澄清，向媒體展示蔡英文論文原稿一疊高約10公分未裝釘的泛黃A4影印紙，同時提供QA檔案說明，其中包括蔡英文的學生紀錄卡，試圖澄清相關爭議。



針對學生資料卡的疑義，如MPhil被劃掉？“總統府”表示，根據LSE提供的資料顯示，蔡英文在1982年2月晉升為博士生，且溯及從1980年10月入學時生效，所以學籍資料才會劃掉MPhil，改為PhD。



至於學生被標註NO QE，“總統府”說，不是資格考沒過，而是不需要資格考，因為已經符合所有資格。



府方也提到，蔡英文的博士論文題目曾經修改，因此舊題目在學生資料卡上被劃掉，改寫成學校委員會審核同意的“unfair trade practices and safeguard actions”，這是1980年代正常記錄方式。



另外，學生資料卡提到WD from course的意思，是退選，不是退學。蔡英文在1982年10月即已完成兩年在校要求，獲得PhD資格，並回溯至蔡英文入學的1980年10月，依照LSE相關規定，不需要再進行註冊。 因此，蔡英文在1982年11月經指導教授及校方核准。

