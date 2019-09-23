柯文哲：郭不選了　王金平就想要選

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨前“立法院長”王金平已與親民黨接觸爭取2020門票，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲23日晚間受訪時表示，每個人都可以按照他喜歡做或想做的事情去處理就好，他沒有特別意見。王以前有講過，鴻海創辦人郭台銘要選，王就不選，而現在郭不選了，王就想要去選，大概是這樣。



“郭柯王”結盟2020破局後，王金平表達“參選到底”的動向一直是媒體關注焦點，親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞23日下午對外證實，王金平與黨主席宋楚瑜的友人確實已接觸傳話，但兩人還未碰面，親民黨將在20月中舉行決策委員會，屆時會討論。由於郭台銘“不參與2020連署競選”，柯文哲也來不及登記，王此舉等同與柯文哲成為親民黨大選門票的競爭關係。



柯文哲23日晚間出席《生死之間》新書簽名會，市府顧問蔡壁如、城邦媒體集團首席執行長何飛鵬等人也出席。首場簽書會雖然六點半就有柯粉排隊，但由於首場簽書會採報名制，僅列189席，晚間7點多活動開始後，還有49個空位，就連線上直播也只有300多人觀看。



柯文哲會後受訪時，被問到王金平已與親民黨接觸的議題，柯表示，每個人都可以按照他喜歡做或想做的事情去處理就好，他倒沒有特別意見，這變成私人之間的問題我們要發表什麼評論？也不必要吧？



媒體追問王金平有跟你提過這件事嗎？柯文哲說，以前是有講過，如果郭台銘要選，王就不選，現在郭不選，王就想要去選，大概就是這樣。至於之前柯文哲也說過“郭台銘不選，自己就要選”，柯回應，他是說郭不選他就很痛苦。



《生死之間》新書簽名會總共有5場，首場在台北、29日在高雄、10月6日台北第二場、10月13日在台中、10月20日在台南。