稱陳菊是大號吳音寧失言？柯：是說官位大

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）針對“總統府”秘書長陳菊缺席私菸案“立法院”專案報告，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲23日上午以“大號的吳音寧”形容陳菊，又引發議論。柯23日晚間受訪時表示，大號是指大咖的意思，府秘書長比北農總經理大很多，如果說陳菊該去而不去，就是“那個”翻版了啊。



蔡英文7月出訪加勒比海“邦交”國，卻爆出“國安”人員走私一萬條香菸事件，“立法院”財政委員會23日邀請相關官員進行專案報告並備詢，但受邀的“總統府”副秘書長陳菊缺席。對此，柯文哲23日上午受訪時稱，依法陳菊需不需要去備詢，YES or NO，不然陳菊就變成“大號”的吳音寧。柯文哲話語一出，引發記者一片譁然，因柯日前才引發“陳菊是比較肥的韓國瑜”的失言事件，此次柯稱“大號”的吳音寧，似有故意遊走灰色地帶的味道，下午也引起輿論抨擊。



柯文哲23日晚間出席《生死之間》新書簽名會，市府顧問蔡壁如、城邦媒體集團首席執行長何飛鵬等人也出席，而23日的首場簽書會雖然六點半就有柯粉排隊，但由於首場簽書會採報名制，僅列席189席，且在晚間7點多活動開始後，還有49個空位，就連線上直播也只有300多人觀看。



柯文哲會後受訪時，被問到形容陳菊“大號的吳音寧”是失言嗎？柯文哲表示，他說大號的是指大咖，因為府秘書長比北農總經理大很多，他覺得如果質詢該去就硬著頭皮乖乖去質詢就好，我們也不喜歡上議會，但是該去的就去，他只是講這個而已。



至於為何頻頻提吳音寧？柯文哲說，如果說陳菊該去而不去，就是“那個”翻版了啊。



《生死之間》新書簽名會總共有5場，首場在台北、29日在高雄、10月6日台北第二場、10月13日在台中、10月20日在台南。