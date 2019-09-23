福島處理水排放入海發言頻出　形勢混亂

中評社香港9月23日電／共同社指出，對於日本東京電力公司福島第一核電站持續增加的“處理水”，要求進行處置的發言頻出。即將退任的閣僚稱“只能向海洋排放”，大阪市長等也持相同論調。正在探討處置方法的政府小委員會相關人士中，有意見指出這是“為排放鋪路”。擔憂形象受損的漁業人士的反對不見平息，韓國政府也加強批評等，形勢愈發混亂。



▽影響



“除了果斷地排放之外沒有其他選項”。內閣改組前一天的本月10日，前環境相原田義昭在記者會上談就任1年的感想，主動談及自身管轄範圍之外的處理水問題。後來，他在自己的臉書（Facebook）上回顧記者會的情況稱“媒體們有些騷動”，堅持一貫主張說“必須有誰來說出來”。



此事影響擴散。官房長官菅義偉稱這是“個人的意見”，強調小委員會尚未得出結論。漁業團體11日在東京召開緊急記者會表示抗議。繼任的環境相小泉進次郎在福島道歉等，閣僚紛紛作出解釋。



隨後，日本維新會黨首、大阪市長松井一郎17日稱“完全不會破壞環境的東西應該由整個國家進行處理”，談及在大阪灣排放。大阪府知事吉村洋文也表示贊同。



▽真心話



小委員會某個相關人士指出“即將退任的閣僚說出政府的真心話，給政權打配合的勢力提供後援。這是非常易懂的結構”，認為一系列發言是在為排放入海鋪路。



在福島第一核電站，冷卻熔落核燃料（燃料碎片）不斷產生高活度核污水，正在進行淨化處理以去除放射性物質。但氚這種物質無法去除，作為處理水保存在無數個儲罐中。氚被認為對人體的影響較小，其他核電站會稀釋後排放入海。



但去年8月，處理水被發現殘留有氚以外的放射性物質，聽證會上對於排放入海的批評之聲湧現。東電表示“處置時將再次淨化”。東電稱儲罐群的容量將於2022年夏季前後裝滿，增設也很困難。



▽不透明



日韓對立波及此事也使事態複雜化。16日在國際原子能機構（IAEA）年度大會上，韓國政府將處理水稱作“核污水”，強調對排放入海的警惕感，鼓動說“恐怖和不安正在全世界高漲”等。日方則否定韓方的說法稱是罔顧事實，但圍繞處理水的攻防不見平息的跡象。



在曾探討蒸發和注入地層等處置方法的小委員會，討論耗時長久。今年8月，還開始探討不加處置而長期保管的選項，未來走向不透明。雖然打算最早9月內召開下次會議，但某委員指出：“一系列發言是在輕視小委員會的討論。如果今後彙總的處置方針失去說服力，最終只是政府作繭自縛。”