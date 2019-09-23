柯文哲：郭台銘不選　王金平就想去選

中評社台北9月23日電／各界關注前“立法院長”王金平是否爭取親民黨推薦參選2020“總統”。台北市長柯文哲今天說，王曾說過，鴻海創辦人郭台銘若選，王就不會選，如今郭不選，王就有參選念頭。



中央社報道，柯文哲晚間出席新書“生死之間”簽名會接受媒體訪問時，做上述表示。



郭台銘16日晚間宣布不參與2020“總統”登記連署，郭柯王3人後續合作態勢未明，柯文哲22日說“凡事都是再談”，未把話說死，並說還沒與郭台銘見過面。



而王金平21日被問到參選“總統”的下一步時，表達會參選到底的決心，不過，登記參選“總統”連署日已過，若要選，只能向親民黨爭取政黨推薦；親民黨“立院”黨團總召李鴻均今晚說，王金平與親民黨主席宋楚瑜兩邊友人已接觸傳話，但王、宋2人並未碰面。



對此，柯文哲說，每人都可按照喜歡或想做的方式處理，他沒有特別意見，認為這是私人間問題。



被問及王金平是否找他聊過時，柯文哲說，“他（指王金平）以前有講過，若郭要選，他就不選，現在郭不選，他就有想要去選”。



柯文哲也說，目前還沒與宋楚瑜聯繫。



至於“總統府”秘書長是“大號的（前北農總經理）吳音寧”一席話，柯文哲說，他的意思是“總統府”秘書長一職比北農總經理還要大，大號是“大咖”之意，但若要備詢，就應前往。



柯文哲新書“生死之間”新書簽名會今天起在全台開跑，台北首場在城邦書店舉辦，採線上報名，預計逾百人參加，市政顧問蔡壁如說，“生死之間”不是政治與選舉相關書籍，比較像是哲學。



她說，柯文哲當市長後脾氣變好，而以前醫學專業追求新知與卓越，如今的工作牽涉太多層面，要用科學態度務實溝通，必須多包容，柯文哲是醫師出身，對社會不同層級與文化的人，包容性特別強，當一個政治人物願意用科學務實態度慢慢面對繁複煩瑣的政務，就會慢慢往前進。



柯文哲則說，擔任17年加護外科病房主任、5年創傷醫學部主任的經驗，讓他看了很多生離死別，所以想藉此寫下對人生的感想。