中評關注：郭台銘退出大選　重傷柯文哲人氣

左起蔡壁如、柯文哲、何飛鵬。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月24日電（記者 鄭羿菲）“郭柯”結盟在8月底帶起新聞輿論高潮，隨著鴻海創辦人郭台銘未參與2020連署競選，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲聲勢受挫不少，柯文哲23日晚間出席新書《生死之間》首場簽名會，柯粉坐不滿200個位子。“郭柯”破局，加上柯文哲來不及登記連署，柯P人氣下跌的情況值得關注。



據了解，柯陣營與郭陣營之間在接下來的“立委”選舉”佈局上，彼此仍有聯絡、溝通，雖民眾黨第一波提名記者會沒有出現郭台銘人馬，但雙方仍在“洽談”，郭陣營也不排斥部分人選披民眾黨戰袍，屆時民眾黨若再公佈名單，恐會再掀“郭柯結盟”輿論高潮，不過由於還未定案，柯陣營、郭陣營都十分保守，不願說太多細節，但柯文哲的人氣還能撐到那時候嗎？



柯文哲人氣真的下跌了嗎？柯文哲22日親自領軍在台灣大學國際會議中心舉行記者會，公布第一波“區域“立委”提名”名單，由於場地與創黨大會在相同地方，又是郭台銘退出連署參選後民眾黨的首次盛會，成為人氣指標。“立委”提名記者會會場大小打對折、媒體記者陣仗僅餘三分之一，讓柯P聲勢受挫的印象浮上檯面。



柯文哲23日晚間出席《生死之間》新書簽名會，貴賓只有市府顧問蔡壁如、城邦媒體集團首席執行長何飛鵬等人，雖然柯粉們在晚間六點半就在排隊等候入場，但由於首場簽書會採報名制，僅有189個位子，晚間7點多活動開始後，還有49個空位，就連線上直播也只有300多人觀看。雖然柯文哲到場走入會場時，柯粉們熱情尖叫差點引發暴動，但柯文哲的人氣強弱可見一般。



過往大選綁“立委”選舉中，各陣營都會推派夠強的母雞角逐大選，帶動小雞的“立委”選情，但柯文哲受到郭台銘太慢抽手的影響，也來不及佈局登記連署2020競選，民眾黨“立委”們缺乏母雞帶動選情，只剩下柯文哲的人氣可以倚靠，如今柯粉在柯文哲創黨、郭不連署參選後，似乎熱情有從大火變小火的情況，柯文哲的人氣似乎出現下跌的不利情況，未來值得關注。