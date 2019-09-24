官方查退將參加大陸十一　吳斯懷：綠色恐怖

吳斯懷發文質疑蔡政府綠色恐怖。（取自八百壯士臉書） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）陸軍退役中將、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷在八百壯士粉絲專頁發文質疑，蔡英文政府正在進行綠色恐怖，因近日退伍軍人團體及個人，不斷接到退輔會電話，調查是否接到大陸十月一日活動邀請函？吳批評，政府這種行徑是對所有退伍軍人、現役軍人的嚴重羞辱， 綠色恐怖毫不遮掩出台。



以下是吳斯懷發文全文：



綠色恐怖開鍘？



近日退伍軍人團體及個人，不斷接到退輔會電話，調查是否接到大陸十月一日活動邀請函？



政府這種行徑是對所有退伍軍人、現役軍人的嚴重羞辱，綠色恐怖毫不遮掩出台，台灣又回到戒嚴時期嗎？蔡政府要搞清楚，每個月都有軍人退伍，一退伍就被妳們列入調查名單嗎？這些退伍軍人到達除役年齡前，都還具有後備軍人身份，對軍人不信任的政府，戰時還期待軍人含笑“為國犧牲”嗎？想想看，現職軍人會不會產生寒蟬效應？



“中華民國憲法”保障人民言論自由，妳們當年強力廢除刑法一百條的論述都忘光了嗎？就算有人接到邀請函，請問蔡政府，犯了哪一條法律？要接受妳們調查？



蔡政府有本事，禁止所有“中華民國國民”參加大陸十月一日活動，包含所有台商、台生、學術界、民間團體、在野政黨！那才算是撿到槍砲的辣台妹，大家拭目以待。



吳斯懷108、9、23