中評關注：回眸百年歷史　世紀講壇在港舉行

由亞太台商聯合總會舉辦的世紀講壇昨日在香港會展中心舉行（中評社 張心怡攝） 中評社香港9月24日電（記者 張心怡）由亞太台商聯合總會舉辦的世紀講壇昨日在香港會展中心舉行。此次論壇主題為“百年回眸”，邀請到全國政協副主席、香港前行政長官梁振英，台灣陸委會前政務副主委、政治大學經濟學系教授林祖嘉發表主題演講，共同回顧、思考國家發展百年之歷史。



“在政治問題上，歷史永遠沒有終結。”梁振英在論壇演講中提到西方政治制度，他認為，不能說西方的選票制度就是歷史的終結、是最好的。今天中國的政治制度與西方比，有自己的好處，就是如果想改，就可以改，但西方政治制度已經到了想改也改不了的狀態。梁振英說，今天國家的政治制度也不一定是最好的，但中國會不斷往前走，在當下的基礎之上不斷改良，包括人民政治協商制度。



談及國家近年來的經濟、技術發展，梁振英表示，所有人都希望國家富而強，人民安而康，中國近幾十年來取得的成績是奮鬥而來，未來在很多新領域可以繼續奮鬥。“過去中國在國際上某些領域是跟跑，到今天可以做陪跑，相信未來中國可以在越來越多領域成為領跑的角色。



梁振英呼籲每個中國人都不要做歷史的逃兵。“這個時代需要做、值得做的事情有很多。”他亦勉勵香港青年，讀萬卷書行萬里路，多到內地走走看看，增加對內地的了解。



林祖嘉在演講中詳細介紹了台灣自1949年以來的經濟發展歷程。他談到，上世紀六十年代，台灣依靠勞動密集型的輕工業加工出口實現經濟騰飛；到七八十年代大陸改革開放、開放兩岸探親，給大批台商提供“西進”機遇。

