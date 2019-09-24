蔡上任後7斷交　韓國瑜批保衛了什麼主權？

韓國瑜23日晚間在臉書開直播。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄9月24日電（記者 蔣繼平）針對一周斷交兩國，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜23日晚間開直播再度抨擊，蔡英文上任後斷交七國，建交一個都沒有，卻把責任都推到一國兩制，但馬英九、陳扁執政有一國兩制嗎？根本只是為了推卸責任，韓更質疑蔡“到底保衛了什麼主權？”。



韓國瑜直播14分鐘，線上吸引1萬人收看，影片上架一小時就有8.8萬次點擊觀看。



韓國瑜表示，一周之內兩個國家斷交，對國人心理影響很大，“總統”最重要三大職權，兩岸、外交、國防，事實上蔡英文上任後斷交七國，建交一個都沒有，蔡英文都把問題推到因為要承認一國兩制。



韓國瑜批，馬英九執政八年有接受一國兩制嗎？陳水扁執政八年有接受嗎？蔡英文執政3年半有接受一國兩制嗎？未來有可能一國兩制嗎？既然不可能接受一國兩制，斷交跟一國兩制有什麼關係？當然沒有！



韓國瑜說，民進黨為了退卸責任，把所有斷交原因都推到一國兩制身上，這是非常非常令人擔憂的，外交對“中華民國”很重要，但邦交國卻愈來愈少，一定要珍惜每一個現有的邦交國，如果再斷一個，“外交部長”一定要下台。



韓國瑜表示，蔡英文一定要拿出作為和方法，不能讓邦交國一個一個斷掉，這個影響重大，更不要動不動就怪一國兩制，要面對問題。



韓國瑜再批蔡英文“新南向走不動、兩岸關係寸步難行、所有國際組織難以參加，要問一下蔡英文，妳說最能夠保護主權，請問妳保護了什麼？”



韓國瑜最後提到，台灣2300萬人一定會團結一致對外，但是不要把一些遇到的挫折跟困難，歸咎到其他事情上，忽略事情的本質，這是他所提出的憂慮。