中評關注：馬家軍幫呂秀蓮　大選連署怪現象

羅智強（右）出席呂秀蓮（左）活動幾乎過去沒發生，羅更在呂的場合公開簽署連署書支持呂參選，但強調票會投給韓國瑜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮登記連署參選2020，藍綠陣營很巧妙的利用國民黨2020參選人韓國瑜，來衝高呂秀蓮連署數字！



呂秀蓮登記連署2020，必須在11月2日前取得逾28萬份連署書才可能成為候選人，陳水扁最近提到若呂參選，可能影響蔡英文選情，若讓韓當選他就可能被關回去，有勸退呂，並呼籲綠營不要為呂連署之意，引起呂的不滿。呂昨日就公開嗆聲批扁，她知道扁是希望蔡英文能釋放他才這麼說。



“馬家軍”卻出現挺呂連署的動作。包括馬英九好友、律師陳長文撰寫文章公開提及，“秀蓮同學，我決定為妳連署”投書媒體；馬政府的府副秘書長、台北市議員羅智強，以及馬英九提名的前“監察委員”葛永光兩人昨日出席呂秀蓮記者會，更不囉嗦拿起連署書幫呂秀蓮連署登記參選。這些動作都可能拉高呂秀蓮連署數字，但就算過了連署門檻，呂是否選到底目前仍是未知數。



“馬家軍”公開表態支持呂秀蓮登記連署，代表馬重視韓國瑜選情，才挺呂連署，如果呂跨越門檻，瓜分蔡英文選票，即有助於韓當選。



羅智強簽連署書支持呂秀蓮參選2020，最後不忘加上，“連署呂秀蓮，票投韓國瑜”，這麼公開的表態，除了親自帶動藍營支持者連署呂參選，也似乎在表態給韓國瑜看，至少表現出馬英九是在幫忙韓，化解日前馬韓之間的不愉快。



陳水扁為了力阻呂秀蓮，希望綠營支持者不要連署呂，不忘提及若韓國瑜若當選，自己會被抓進去關。由於呂秀蓮是喜樂島推薦參選，喜樂島聯盟粉絲多是挺扁深綠支持者，扁公開喊話對深綠最有用。但扁提到韓當選會把他關回去，這個點可能會成為討厭扁的人去連署呂，反而衝高連署數。



呂秀蓮登記連署參選在政治光譜上，竟然呈現有趣的發展趨勢，願意連署是藍營的人，深綠支持者反而意願不高，但這些連署的藍營人士，最後卻是票投韓國瑜。