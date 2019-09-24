郁慕明：新黨提名楊世光是助攻韓國瑜

郁慕明表示，新黨提名楊世光是要助攻韓國瑜。（取自郁慕明臉書） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）新黨主席郁慕明在臉書發文表示，新黨提名楊世光為2020參選人當然是選真的，而訴求有三大目標，一、 發揚新黨“和統保台”理念；二、 拉抬新黨“立委”選舉；三、助攻韓國瑜。郁強調，希望整合反獨力量下架蔡英文，這就是新黨的陽謀，也是我們顧全大局的戰略。



郁慕明表示，楊世光上周已正式登記為被連署人，當然選真的！楊世光力拚能完整參加大選每一個過程，訴求三大目標：



目標1：發揚新黨“和統保台”理念，告訴大家“一國兩制”並非洪水猛獸，而且還是保障台灣現狀、增進發展空間、確保兩岸和平的靈藥。



目標2：拉抬新黨“立委”選舉，懇請大家支持讓新黨新世代戰將進入“立法院”，取代國民黨LKK、沒戰力、藍皮綠骨、拿香跟拜的“立委”，正面KO民進黨！



目標3：新黨楊世光登上辯論台，助攻韓國瑜，免於韓遭受蔡英文、呂秀蓮、黃國昌等多人圍毆的場面，尤其面對綠營擅長操作的兩岸、統獨議題，必須打群架，楊世光勇於應戰。



從現在起到11月2日前，必須累積超過28萬餘的選舉連署書（含身分證正面影本），楊世光才能順利進入大選，完成三大目標，這必然得靠大家自動自發下載、填寫連署書寄給我們，才能完成這項艱鉅的任務。



一旦楊世光真正進入大選，最後就像1998年王建煊參選台北市長一樣，呼籲大家集中投給韓國瑜，因為支持韓國瑜不等於支持國民黨，政黨票一樣可以投給新黨，讓“和統保台”的理念在“立法院”發聲，大選整合反獨力量下架蔡英文，這就是新黨的陽謀，也是我們顧全大局的戰略！