習近平會見伊拉克總理阿卜杜勒－邁赫迪

中評社北京9月23日電／國家主席習近平23日在人民大會堂會見伊拉克總理阿卜杜勒－邁赫迪。



新華社報道，習近平指出，中伊傳統友誼深厚。去年雙方共同慶祝兩國建交60週年。今年是新中國成立70週年。在新的歷史起點上，中方願同伊方一道，推動中伊戰略夥伴關係不斷邁上新台階。



習近平強調，中方堅定支持伊方為維護國家主權、獨立、統一、領土完整所作的努力，反對任何外部勢力干涉伊拉克內政。中方祝賀伊拉克取得反恐戰爭重大勝利，願繼續積極支持和幫助伊方開展反恐和重建，實現國家長治久安和發展。



習近平強調，中國是參與伊拉克經濟重建最早、時間最長、項目分佈最廣、領域最多的國家。即便在伊拉克安全形勢最嚴峻時期，中國企業依然堅守在伊拉克。中方願加強共建“一帶一路”同伊方重建規劃對接，在石油、基礎設施建設等領域推進雙方合作。中伊都是文明古國，雙方要積極開展人文交流。希望伊方繼續採取強有力措施，確保在伊中方機構和人員的安全。中方願同伊方加強安全執法合作。



習近平強調，當前中東海灣局勢複雜敏感。有關各方要保持冷靜克制，在相互尊重基礎上，通過對話、談判等和平方式妥善解決彼此矛盾分歧，共同維護地區和平和穩定。中方願同包括伊方在內的有關各方保持溝通。



阿卜杜勒－邁赫迪熱烈祝賀中華人民共和國成立70週年。他表示，中國堅定維護國家主權、獨立和民族尊嚴，取得巨大發展成就。在當今世界格局中，中國是維護世界和平、穩定、和諧的一個重要支柱。伊拉克歷經戰爭與內亂，由衷感謝中國對伊反恐和重建給予的寶貴支持。伊方願在共建“一帶一路”框架內深化兩國各領域務實合作。伊方積極致力於緩和地區緊張局勢，避免戰爭，願同中方加強溝通協調。



楊潔篪、何立峰等參加會見。