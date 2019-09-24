新黨楊世光公布民調：蔡45%韓37%

楊世光公布2020大選民調。（截自楊世光直播） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）新黨2020參選人楊世光23日晚在臉書公布民調，在表態度極高的前提下，2020的大選出現了一個較明朗的變化，蔡英文支持度45.5%領先韓國瑜37.3%，蔡的領先是明顯的。



楊世光說，這也就是說明過去有一種聲音，藍綠一打一對決，國民黨2020參選人韓國瑜屈居下風，也才需要不同的競選組合，才有可能打破現狀，一個高喊“維持現狀“的國民黨，面對”現狀“ 可能會輸掉一切，兩岸如此2020也將如此。



楊世光競選辦公室委託TVBS民調中心進行大選啟動以來第二份民調，這份民調是在9月18日到9月20日進行的調查，受訪對象為20歲以上設籍台灣地區民眾，樣本數1154份，抽樣誤差正負2.9個百分點以內。其中，市話571份、手機583份。



這份民調的調查內容包括投票意願、政黨支持度、經濟以及身份認同等問題。首先，明年1月11日將參與投票的人高達79.5%。如果明天就是投票日，45.5%的人將票投蔡英文、37.3%投給韓國瑜。在“立委”選舉的政黨票投票意向，國民黨為36.2%、民進黨28.1%，台灣民眾黨11.4%、時代力量6.2%、親民黨1.2%、新黨0.4%。



在兩岸關係上，27.8%的人認為台灣與大陸未來有可能發生軍事衝突，不太可能與非常不可能則占53.1%。35.5%的人希望永遠維持現狀，29.2%的人希望維持現狀後看情形再決定獨立或統一，認為應維持現狀後走向獨立有14.4%，3.5%的人希望維持現狀後走向統一。贊成實施一國兩制的人有16.5%，不太贊成與很不贊成有63%。



在身份認同上，56.3%的人認為自己是台灣人、5.3%的人認同自己是中國人；認為自己既是台灣人也是中國人的則有32.3%。



有關台灣內政問題，21.3%認為台灣最嚴重的問題是低薪問題、20.4%認為是兩岸關係。29.3%的受訪者認為台灣年輕人最好的工作機會在台灣、23.7%的受訪者則認為在大陸，另有17.9%的人認為在東南亞。攸關台灣未來經濟發展，28.5%的人認為最需要與大陸合作，19.9%的人認為是美國，17.3%認為是東南亞。

