韓國瑜直播掏出一包菸　批評私菸案綠卸責

韓國瑜直播批評私菸案時，從上衣口袋掏出一包菸。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄9月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜23日晚間開直播，卻因忘了講一件事，另外用30秒鐘“彩蛋”補充，韓從上衣口袋掏出一包菸，痛批私菸案全台關切，“立法院”質詢竟然相關重要官員通通沒到，呼籲大家看清楚“民進黨執政到底到來什麼樣的品質保證”，並強調私菸案民進黨絕不可以推卸責任。



韓國瑜23日晚間在臉書上開直播，針對近期外界關注的議題，譬如一周斷交兩國、高雄直播主糾紛街頭暴力事件、民進黨市議員抹黑高雄市政府要開挖石油、副市長李四川身體健康狀況，一一做出說明。



韓國瑜表示，高雄直播主因糾紛衍生的街頭暴力事件，不能因為他執政，把每一件事都放大來看，但桃園、屏東近期也發生重大刑案，為何中央卻視而不見？韓也再次呼籲高雄治安仍然很平順，歡迎海內外好朋友來觀光。



韓國瑜也澄清，太平島挖石油這件事，黑他黑了整整一年，這件事有前提：到底有無石油、有無國際投資客、“行政院”有無決心、周邊國家有無共識，只是太平島屬於高雄市旗津區，所以他才會希望盡可能讓高雄分一杯羹。



韓國瑜也說，大家非常關心副市長李四川的健康，他以前並不認識李四川，但自從一起在高雄共同打拼10個月多來，他覺得李四川優秀、認真、負責、善良、專業，真的是夙夜匪懈，認真打拚，祝福早日康復，把身體養好。



結束後，韓國瑜想到一件事沒講，又突然再開直播30秒補充，並從口袋拿出一包菸，他說，“總統”專機走私菸全民都在關切，但23日“立法院”質詢竟然相關重要官員通通都沒到，呼籲大家要看清楚民進黨執政到底到來什麼樣的品質保證。