梁振英：整個香港社會都應依法辦事

全國政協副主席、前行政長官梁振英（中評社 張心怡） 中評社香港9月24日電（記者 張心怡）全國政協副主席、前行政長官梁振英昨日出席世紀講壇時，被問及如何看待反修例風波中特區政府及警方的處理手法，以及暴徒塗污損毀國旗的行為。梁振英回應指，香港是法治社會，香港特區政府、警方及整個社會都要依法辦事。



“在政治問題上，歷史永遠沒有終結。”梁振英在論壇演講中提到西方政治制度，他認為，不能說西方的選票制度就是歷史的終結、是最好的。今天中國的政治制度與西方比，有自己的好處，就是如果想改，就可以改，但西方政治制度已經到了想改也改不了的狀態。



梁振英說，今天國家的政治制度也不一定是最好的，但中國會不斷往前走，在當下的基礎之上不斷改良，包括人民政治協商制度。



談及國家近年來的經濟、技術發展，梁振英表示，所有人都希望國家富而強，人民安而康，中國近幾十年來取得的成績是奮鬥而來，未來在很多新領域可以繼續奮鬥。“過去中國在國際上某些領域是跟跑，到今天可以做陪跑，相信未來中國可以在越來越多領域成為領跑的角色。”



梁振英提到，習近平主席去年接見中國改革開放40周年香港訪京團時提出四個希望：一是更加積極主動助力國家全面開放；二是更加積極主動融入國家發展大局；三是更加積極主動參與國家治理實踐；四是更加積極主動促進國際人文交流。他強調，香港在國家未來發展中還有很多事可以發揮作用。



演講最後，梁振英呼籲每個中國人都不要做歷史的逃兵。“這個時代需要做、值得做的事情有很多。”他亦勉勵香港青年，讀萬卷書行萬里路，多到內地走走看看，增加對內地的了解。

