習近平：70年後再出發，而今邁步從頭越

中評社北京9月23日電／在慶祝中華人民共和國成立70週年之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平23日前往北京展覽館，參觀“偉大歷程 輝煌成就——慶祝中華人民共和國成立70週年大型成就展”。他強調，新中國成立70年來，我們黨不忘初心、牢記使命，團結帶領全國各族人民戰勝了一個又一個艱難險阻，創造了一個又一個彪炳史冊的人間奇跡，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。70年來我國取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，充分說明只有中國共產黨才能領導中國，只有社會主義才能救中國，只有改革開放才能發展中國、發展社會主義、發展馬克思主義，只有中國特色社會主義道路才能引領中國走向繁榮富強。70年後再出發，而今邁步從頭越。要展示好、宣傳好新中國波瀾壯闊的發展歷程、感天動地的輝煌成就、彌足珍貴的經驗啟示，激勵全黨全國各族人民更加緊密地團結在黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，團結一致、銳意進取，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢、實現人民對美好生活的嚮往而不懈奮進。



李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山參觀展覽。



新華社報道，下午4時10分許，習近平等黨和國家領導同志來到北京展覽館，步入展廳參觀展覽。展覽以開闢和發展中國特色社會主義道路、建設社會主義現代化國家為主題，以編年體為時間主線，安排設計了5個部分，並體現歷次黨代會和重要中央全會、五年規劃（計劃）等方面的跨段主線，選擇150個“新中國第一”進行展示，每10年設置英雄模範人物墻，充分運用聲光電等多媒體科技展示手段，全方位立體化呈現新中國成立70年來中國共產黨領導中國人民發憤圖強、艱苦奮鬥實現的偉大跨越，清晰展現黨的領導和我國社會主義制度集中力量辦大事的政治優勢，深刻揭示新中國70年巨變背後的深刻道理。



記錄開國大典歷史時刻的影像，紀念新中國建設的第一條鐵路成渝鐵路建成通車的浮雕，定格恢復中華人民共和國在聯合國一切合法權利瞬間的照片，寓意1977年恢復高考以來幾代人命運得以改變的場景，展現安徽小崗村18戶農民在“大包乾”契約上按下鮮紅手印的群像，反映上海浦東開發開放舊貌換新顏的視頻，顯現1998年抗洪搶險中萬眾一心、眾志成城的場面，再現北京奧運會盛況的光影設計，中國自主研發的第一座快中子反應堆模型，展現全面深化改革進程的說明，反映高質量發展的成果，體現“綠水青山就是金山銀山”生動實踐的沙盤，展示人民軍隊官兵在強軍目標指引下奮勇前進的展板，呈現脫貧攻堅新進展的實景，描繪區域發展戰略的地圖，模擬月球車、“天眼”等的模型，世界最長跨海大橋港珠澳大橋模型，體現全方位外交的展板……展覽長廊猶如時光隧道，一張張圖片展板、一件件實物模型、一段段視頻資料、一項項互動體驗，吸引了習近平等領導同志的目光，他們不時駐足觀看，認真聽取講解，詢問有關情況。



在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會副委員長，國務委員，最高人民檢察院檢察長，全國政協副主席以及中央軍委委員等參觀了展覽。