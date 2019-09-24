快評：從兩岸一家親找尋處理台海問題的定力

中評社快評/廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深日前在甘肅榆中舉辦的第二屆兩岸一家親學術論壇上說，當前兩岸關係看似複雜困難，但大家不要灰心，各界對台灣問題要有自信，要有定力，此時需要更大的耐心，需要冷靜理性分析深層次問題。劉國深說，在大陸占據絕對優勢地位的情況下，不要簡單地從統獨角度看兩岸關係，從兩岸治理的角度來看兩岸關係，可能會有不一樣的看法，包括對所謂“台灣人支持統一的人越來越少”也要深入分析。近幾十年來，兩岸關係總體上并不是越走越遠，而是越走越近，越來越融合在一起，這也是習總書記在兩岸這麼困難的階段仍然強調要堅持走兩岸關係和平發展道路的原因。劉國深說，大陸雖然不承諾放棄武力解決的選項，但老祖先的智慧告訴我們，戰爭是下下之策，兩岸之間應以和為貴。此時此刻我們更要考慮如何善待自己的同胞、更有智慧地去處理好兩岸之間存在的一些問題。



我們非常認同劉國深教授的看法，雖然目前兩岸關係非常嚴峻複雜，但從趨勢上來看，近幾十年來兩岸不是越走越遠，而是越走越近；大陸主導兩岸關係的能力不是越來越弱，而是越來越強，大陸對此要有自信和定力。



我們認為，大陸改革開放四十年，綜合實力增強，兩岸的實力對比發生了重大變化，主導兩岸關係發展的信心和能力大為提高。但是，也因為如此，當台灣政局發生變化、兩岸關係發展遇到挫折的時候，大陸也常會出現一些激進的不理性聲音，近幾年“武統”思潮的出現和高漲就是明證，某種程度也是缺乏自信、缺乏定力的反映。因此，面對嚴峻複雜的兩岸形勢和民間“武統”思潮的高漲，大陸更加需要從習近平強調的“兩岸一家親”理念，尋找處理兩岸關係和台灣問題的定力。

