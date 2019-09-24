堅定推動樓市向“房住不炒”理性回歸

中評社北京9月24日電／國家統計局數據顯示，2019年8月70城房價漲幅整體回落，新房價格環比上漲的城市數量進一步縮減至55個，二手房價格已連續三個月有20個城市環比下跌。中國房價上漲剛性預期的自我實現循環正在被打破，期望中的樓市“金九銀十”大概率不會到來。



經濟參考報發表經濟學博士 陳濤文章表示，當前，中國房地產市場正堅定不移地向“房住不炒”軌道回歸。從供給面看，2019年1至8月，全國房地產開發投資同比增長10.5%，增速比1至7月回落0.1個百分點；房地產開發企業房屋施工面積同比增長8.8%，增速比1至7月回落0.2個百分點，房地產未來供應節奏放緩，銷售促銷力度明顯加大。從需求面看，2019年1至8月，全國商品房銷售面積同比下降0.6%，連續八個月同比回落，房地產市場需求正向理性回歸。從價格看，新房價格方面，4月和5月環比上漲的城市數量均為67個，6月降至63個，7月進一步降至60個，8月再縮減至55個。2019年8月，二手房價格環比上漲的城市僅43個，多達20個城市的二手房價格環比下跌，包括北京、杭州、三亞等熱門城市。



文章分析，過去一段時間，地方政府深入貫徹落實“房住不炒”定位，嚴厲打擊樓市投機炒作行為，保持調控政策的穩定性和連續性，有效遏制了樓市中的非理性行為。同時，房價與租金背離，人口紅利逐步下降，經濟由高速增長向高質量發展轉變，導致房地產潛在投資空間明顯收窄，大大削弱了房價剛性上漲預期的基礎。



去年以來，全球貿易保護主義明顯抬頭和單邊主義盛行，國際貿易秩序受到破壞，市場預期受到影響，全球經濟再次面臨衰退風險。今年以來，國際貨幣基金組織(IMF)已經多次下調世界經濟增長預期，從最初預判的3.7%降至3.2%。為刺激經濟增長，近期多家中央銀行宣布降息，並啟動量化寬鬆貨幣政策。這些宏觀金融政策的調整，對全球房地產市場的影響是多方面的，需要進行全面深入評估。



資產投資存在頑強的“自我陶醉”意識，主要表現為對政策理解的牽強附會，按照最利於自身的交易行為進行解讀，以期更大範圍地影響潛在投資者。樓市尤為如此，過去中國房價存在非理性剛性上漲預期，但凡有宏觀金融政策出台，總有大量的市場參與者從有利於“買”的角度片面理解。有鑒於此，當前要著重對樓市這種“自我陶醉”保持高度警醒，防止形成羊群效應。



文章指出，事實上，“房住不炒”定位已經深入人心，“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”更加堅決地打消了市場上一些不切實際的幻想。無論是防範重大金融風險，還是推進中國經濟高質量發展，都需要房地產市場參與者保持足夠理性，切實維護房地產市場平穩健康運行態勢。



