“藏在床墊下”的歐元緣何那麼多？

中評社北京9月24日電／法國央行法蘭西銀行最近發布的一份報告披露，據歐央行估算，如今在歐元區內，“藏在床墊下”的歐元高達大約6000億歐元，占世界上所有流通中的歐元現金總額的一半。沉睡的財富規模之巨，超乎人們想象。



所謂“藏在床墊下”的歐元，是一種形象的說法，指的是那些被印刷或鑄造出來、在統計意義上處於流通之中，但實際上並沒有被用於各種開支的歐元紙幣或硬幣。這些錢被人們存在家裡，既不存到銀行戶頭上，也舍不得拿出來花掉。



據歐央行統計，截至2018年年底，全世界流通中的歐元現金幣值總額達到1.26萬億歐元。這些現金的需求渠道主要有三個：第一，歐元區內用現金交付的商業交易，目前吸納的歐元現金比例占流通中的現金總量的19%至24%；第二，歐元區外對歐元現金的需求，比如外國央行和商業銀行為滿足客戶換匯需求會購買歐元，一些東歐國家的居民也由於本國貨幣波動較大、時常貶值而樂於持有和儲存歐元，這一渠道吸納的歐元現金比例是24%至36%；第三，就是歐元區內被家家戶戶“藏在床墊下”的歐元，這一部分吸納的歐元現金占比為40%至57%，取中間值大約6000億歐元。



“藏在床墊下”的歐元達到這麼大的規模，反映出歐元在經濟生活中扮演的角色在轉變。如今，隨著電子支付日益普及以及網購等消費模式的興起，現金交易越來越少，歐元正日益從購買商品和服務的“支付手段”轉變為存儲財富的“貯藏手段”。



歐元給歐元區居民帶來的安全感是很強的。歐央行的調查曾顯示，在經濟或政治局勢面臨動蕩的時期，比如2008年全球金融危機時、2015年牽動歐元區的希臘政局搖擺不定時，歐元區的居民都把歐元當作一種“特別重要”的“貯藏手段”。人們信任歐元，把歐元攥在手裡，就有了度過經濟寒冬的底氣。



然而，“藏在床墊下”的歐元如此之多，在一定程度上也折射出當下歐元區經濟形勢疲軟，人們消費信心不足的態勢。



今年以來，雖然歐元區就業方面表現不錯，但在國際貿易疲軟、英國“脫歐”以及歐元區內製造業萎縮的背景下，歐元區經濟增長前景堪憂。經濟合作與發展組織在日前公布的最新經濟展望報告中，將歐元區今明兩年經濟增長預期分別下調至1.1%和1.0%。歐盟統計局公布的數據顯示，自去年6月至今，歐元區消費者信心指數更是一路下滑。為了刺激歐元區經濟，歐央行近來也祭出新一輪超寬鬆貨幣政策，然而其力不從心的無奈卻清晰可辨。



從歐央行官方網站公布的數據來看，在流通的歐元中，200歐元、500歐元等大面值的歐元現金流通量處於緩慢下滑或平穩的態勢，這意味著歐元區外對歐元現金的需求變動不大，因為這種大面值的現金主要是歐元區外的央行和商業銀行需要。然而，100歐元、50歐元以及20歐元等中小面值的歐元現金流通量處於上漲中，尤其是50歐元的流通量上漲態勢很快，而這恰恰是最方便老百姓存儲和使用的部分。綜合來看，“藏在床墊下”的歐元很可能還會越來越多。



來源：經濟參考報 作者：韓冰

