國資劃轉社保是利國利民利市場的多贏舉措

中評社北京9月24日電／日前，財政部、證監會等五部委聯合下發《關於全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金工作的通知》，對“國資劃轉社保”的全面推開工作作出具體安排。《通知》規定，中央和地方劃轉部分國有資本充實社保基金工作於2019年全面推開。其中，中央層面，具備條件的企業於2019年底前基本完成；地方層面，於2020年底前基本完成劃轉工作。



新京報發表財經評論人皮海洲文章表示， “國資劃轉社保”是最近十多年來國人一直非常關心的問題，不僅事關國計民生，還關係到老百姓的切身利益。由於社保制度在中國起步較晚，因此在社保基金儲備額度上存在很大缺口。為了解決資金缺口問題，“國資劃轉社保”的創新方案應運而生。2017年11月，國務院印發《劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案》，對“國資劃轉社保”作出統一安排：按照試點先行、分級組織、穩步推進的原則完成劃轉工作。此次財政部、證監會等五部委聯合發出《通知》，就是在業已完成試點的基礎上，將“國資劃轉社保”工作在全國範圍內全面推開。



文章分析，全面推進“國資劃轉社保”工作意義重大，可以從根本上減輕社保基金徵收的壓力。根據國務院2017年發布的《實施方案》，國資劃轉社保的比例確定為10%，據此保守估計，此舉可增加社保基金規模3萬億到5萬億元的水平；樂觀的估計結果可達10萬億之上。屆時，社保基金的缺口可有望填補，歷史遺留問題得以化解，老百姓可以安度晚年而不必再為養老發愁。



一旦社保基金徵收壓力減輕後，相關政府部門也可放心地為小微企業進行減負了。近年來，中國政府不斷加大對中小企業“減稅降費”的支持力度，甚至提出降低社保繳費比例來降低企業的用工負擔。然而，面對社保基金的巨大缺口，降低社保繳費比例的政策難以放手推行，因此推進進度較為緩慢。“國資劃轉社保”工作全面推開後，社保基金的缺口可以得到有效填補，社保資金的徵收壓力就會大大緩解，降低企業社保繳費比例的政策就更容易落實了，這對中小企業的發展來說，將是實實在在的支持。



此外，“國資劃轉社保”全面推開，對資本市場也是一個重大利好。首先，有利於價值投資理性的形成。國資劃轉社保後，社保將承擔原國有股股東的禁售期義務，至少要鎖定3年。而且，社保基金獲取收益的方式是“分紅為主、運作為輔”。因此，社保基金持有上市公司的劃轉股份，會非常重視上市公司的現金分紅，現金分紅也是價值投資的內涵之一。投資收益以“分紅為主、運作為輔”的特點，決定了社保基金必須重視上市公司現金分紅的力度。因此，社保基金屬於典型的價值投資者。



其次，“國資劃轉社保”全面推開後，社保基金投資股市的規模也將大幅增加，這對A股市場的長遠發展也是積極的支持。五部委日前所發的《通知》及所附的《操作方法》規定，“劃轉國有資本運作管理辦法出台前，劃轉國有資本產生的現金收益可由承接主體進行投資，投資範圍限定為銀行存款、一級市場購買國債和對劃轉對象的增資。”雖然國資劃轉社保後帶來的現金分紅收益暫時還不能投資股票二級市場，但國資劃轉後帶來的社保基金規模的擴大卻是不爭的事實，就算社保基金只將規模的10%用於股市投資，也將會給股市帶來數目不菲的增量資金，緩解股市的資金瓶頸。



