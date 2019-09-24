多地景區門票降價，擺脫“門票依賴”是大勢所趨

中評社北京9月24日電／據媒體報道，今年“十一”黃金周，居民出游熱情高漲。引人注目的是，近日長沙、浙江、山東、蘭州、河南等多個省市出台景區門票降價措施，這意味著遊客去部分景區時將節省一筆門票費用。最近兩年，各地景區掀起降價潮，擺脫門票依賴已成共識。但面對客流量的快速攀升，景區服務能否“降價不降質”還有待檢驗。



新京報發表時評人賀成文章表示，對於一些習慣搞“坐地圈錢”經營模式的傳統景區，門票降價勢必會導致景區淨利潤均同比下滑。實際上，今年上半年，部分上市景區呈上的半年成績單中，淨利潤一欄就出現了“下降”的數字。



需要提醒的是，景區門票降價後，服務不能降質，相反需要跳出狹隘的“門票經濟”思維，探索多種營收項目，為遊客提供更多優質的增值服務。



文章稱，多年以來，景區門票價格“逢節必漲”“旺季漲價”的現象，飽受社會公眾詬病。同時，景區過度依賴門票經濟的現象，已經成為旅遊業高質量發展的“絆腳石”。從國務院辦公廳日前再次提及“繼續推動國有景區門票降價”，以及各地可結合實際情況制定實施景區門票減免、景區淡季免費開放、演出門票打折等政策來看，不僅意味著新一輪門票降價已箭在弦上，轉型迫在眉睫，還意味著不轉變創收模式終將被淘汰。



有數據表明，旅遊產業鏈效益約為門票價值的7倍，包括食宿、交通、購物及間接創造的社會財富。豐富景區的“食、住、行、游、購、娛”產業要素構成，是留住遊客、增加收入的根本做法。



文章認為，旅遊景區需要擺脫“門票依賴”，因地制宜圍繞當地本土化特色進行產品及服務深耕。比如提升遊客服務，整合以旅遊目的地為核心，囊括周邊景點、酒店、特色鄉村、美食、旅遊演藝等在內的資源，實現旅遊目的地資源整合式發展，為遊客提供整合式創新旅遊服務；比如不斷挖掘景區特色、優勢，增強遊客體驗感，打開園門引入商家，通過租金等彌補門票收入的不足；比如嘗試按照“一年四季+白天+晚上”進行開發、建設、運營、營銷，把“旅遊+”的理念與各景區實際情況結合起來，打造綜合化業態，創新景區運營模式，提升景區文化內涵和品質，促進旅遊產業融合。



圍繞提升服務質量把旅遊產業鏈做長、把旅遊產業做大，才能進一步激發文化和旅遊消費潛力，讓旅遊業發展之路越走越寬。



文章最後說，“十一”黃金周已經近在咫尺，把旅遊產業鏈做長，把旅遊產業做大，並非短時間可以完成。但這個節點像一把標尺：是讓服務隨門票而降，還是讓服務質量在門票降低後反提升，就看各景區對服務和轉型的態度和決心了。





