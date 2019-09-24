潘朝陽：博士論文是“一本”不是“一頁一頁”

台師大東亞系退休教授潘朝陽。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／針對蔡英文博士論文與學位爭議，“總統府”23日召開記者會拿出一疊老舊的A4論文原稿，並非裝訂好的博士論文。台媒報道，台灣師範大學東亞系退休教授潘朝陽表示，博士論文應該是“一本”的而不是“一頁一頁”的，相信在台灣或在倫敦政經學院、倫敦大學都是如此。不明白為何蔡英文不直接拿出“一本”博士論文，然後就可以大聲跟其他批評者說：“論文就在這裡，你們給我閉嘴！”



潘朝陽說，像他這種年紀，30幾年前寫論文，中文當然是手寫，交給打字行打出中文原稿，再去裝釘作成口試本，口試之後修改完畢，才成為正式的博士論文，送交給圖書館，程序都是這樣走的。



潘朝陽表示，至於蔡英文那個年代，用英文寫的博士論文，應是英文打字機打好，所以“總統府”昨放在紙盒裡一張一張紙頁，應是博士論文原稿：“但論文原稿後面的發展，也許過關，也許沒過關，看到論文原稿不表示拿到博士學位。”



台大法律系名譽教授賀德芬則說，蔡英文早這樣做不就好了，為何之前遲不公布？一旦國圖開放外借閱覽蔡英文的論文，她一定會前去拜讀，希望可以看到真品，也瞭解一下跟放在英國倫敦政經學院圖書館的那一本是不是一樣？