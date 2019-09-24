對香港現狀痛心　董建華籲市民支持政府警隊

中評社香港9月24日電／全國政協副主席、前特區行政長官董建華今日（23日）就香港現狀發表聲明，指出香港已到危急邊緣，少數激進暴徒以各類違法暴力行為，企圖挑戰法治、癱瘓政府。他對此感到憤怒、痛心和憂慮，呼籲關心香港的人認清現實，反對暴力，支持政府和警隊採取措施恢復社會秩序。



董建華強調，極端激進分子多次公然污損、踐踏、焚燒國旗，不但觸犯了《國旗及國徽條例》，更是挑釁國家尊嚴，踐踏“一國兩制”原則底線，傷害全國14億人民感情，他對此非常憤怒。董建華又對部分年青人被人煽惑做出愚昧行動，成為謀取政治利益的工具表示痛心。



董建華說，憂慮連串事件不但會斷送部分年青人的個人前程，甚至可能賠上全港700萬人的集體前途。他反問，長此以往，“一國兩制”將何去何從？港人原有的生活方式和享有的各項權利，又可以靠什麼保障？



董建華表示，希望所有真正關心香港、愛護香港的人能認清當前危機，勇敢地站出來，堅定地喝止暴力，支持特區政府和警隊採取必要而果斷的措施，捍衛法治尊嚴，恢復社會秩序。他還希望在事件平息之後，政府和社會各界能正視國民教育的重要性，加強青少年對中國歷史文化與今日中國的認識，認真培育年青一代的國家觀念，讓年青人成為守護“一國兩制”、港人治港的中堅力量。



（來源：大公文匯全媒體新聞中心）