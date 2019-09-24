韓國瑜怎麼贏蔡英文？趙少康提兩方法

趙少康。(中評社 資料照) 中評社台北9月24日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜近期的民調都輸給蔡英文，陷入危機。對此，資深媒體人趙少康昨在政論節目中表示，韓國瑜有機會贏，但必須藍軍力量集中，且韓國瑜本身在言行、政策上，要像個“總統”。



根據《中時電子報》報道，趙少康在網路政論節目《觀點》中說，目前民調一對一的情形下，蔡英文都贏韓國瑜，韓能不能贏？不是一定不能贏，韓國瑜有機會贏。



趙少康說，藍軍真的力量整合，力量真的加上來。第二個條件，韓國瑜本身要有個“總統”的樣子，要“望似人君”。



趙少康舉美國為例，美國人對他們“總統”有一個圖像，就像男女朋友對另外一半，心裡會有希望是甚麼樣子，大概多高、長得如何、教育水準如何等等，越符合這個“框”，選民越可能投他。



趙少康指出，我們對“總統”大概也會有一個框，例如馬英九，很多婦女會覺得長得帥、學歷好、人品也好，符合那個“框”。不過，趙少康也說，這些要做民調，或是找一些團體座談。



趙少康強調，在年輕選民，韓國瑜輸蔡英文很多，年輕選民希望甚麼樣的人當“總統”？韓國瑜要想辦法盡量符合他們期待，不能讓年輕人說支持韓國瑜會被笑。



趙少康再舉例，因為早期校園裡沒人會說支持國民黨，後來陳水扁執政，學生又不敢說支持民進黨，否則會被笑。



趙少康呼籲，韓國瑜要非常注意，如果年輕人風氣是不支持韓國瑜，會很麻煩！且年輕人投票率不低，會變成年輕人與年紀大的人之間的戰爭，例如特朗普與希拉里。因此，韓國瑜的講話、言行、政策，要像個“總統”。



趙少康說，第三是大環境，例如香港、兩岸，這點只能盡人事聽天命、盡心盡力，問心無愧、坦坦蕩蕩。